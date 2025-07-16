Мусулмонони Амрико; ҷамъияте ҷавон, таҳсилкарда ва дар ҳоли рушд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) – Абно – Дар ҳоле ки ҷомеаи мусулмонон танҳо як дарсад аз ҷамъияти Амрикоро ташкил медиҳад, аммо дар шохисҳое монанди таҳсилот, танаввуъи қавмӣ ва ҳузур дар машоғили тахассусӣ, ҷойгоҳе фаротар аз ҷамъияти худ дорад.
Бо ин ҳол, табъизҳои сохторӣ ва мавҷи фузунгирандаи исломҳаросӣ, ояндаи ин ақаллияти рӯ ба рушдро бо чолишҳои ҷиддӣ рӯбарӯ кардааст. Мақолаи зер ба баррасии омории ҷомеаи мусулмонони Амрико ва чолишҳо ва дастовардҳои ин ҷомеа, пардохтааст:
Тибқи саршумории динии Иёлоти Муттаҳида дар соли 2020, ҳудуди 4.5 миллион мусулмон дар Амрико зиндагӣ мекунанд. Бо ин ҳол, бархе назарсанҷиҳо монанди пажӯҳишҳои Кумитаи яҳудиёни Амрико, ин ададро камтар аз 3 миллион нафар барӯрид мекунанд.
Ҷомеаи мусулмони Амрико аз назари танаввуъи қавмӣ, ҷавонии ҷамъият ва пешрафти таҳсилӣ ва шуғлӣ дар миёни дигар ҷавомеи динии ин кишвар мумтоз аст:
-
26 дарсад мусулмонони Амрико дар бозаи синнии 18 то 24 сол қарор доранд, дар ҳоле ки ин рақам дар миёни соири гурӯҳҳо байн 2 то 12 дарсад аст.
-
Ҷомеаи мусулмонони Амрико, мунавваътарин ҷомеаи динии ин кишвар аст: як севум сиёҳпӯст, як севум аз Осиёи Ҷанубӣ, як чаҳорум арабтабор ва соирин аз саросари ҷаҳон аз ҷумла ҷамъияти рӯ ба рушди мусулмонони лотинтабор ҳастанд.
-
46 дарсад мусулмонони Амрико дорои мадраки донишгоҳӣ ё болотар ҳастанд (дар муқобил 38 дарсад дар миёни умуми мардум).
-
Ҳудуди 5,896 мусулмон дар артиши Амрико машғули хидмат ҳастанд.
Тавзеъи ҷуғрофӣ ва иқтисодии мусулмонони Амрико:
-
Аксари мусулмонони Амрико дар манотиқи калоншаҳрии бузург монанди Ню-Йорк, Калифорния, Иллинойс ва Ню-Ҷерсӣ сукунат доранд. 42 дарсад онон дар худи Амрико мутаваллид шудаанд ва бақия муҳоҷири насли аввал ҳастанд.
-
22 дарсад мусулмонони Амрико даромаде беш аз 100 ҳазор доллар доранд, дар ҳоле ки ин адад барои яҳудиёни Амрикоӣ 44 дарсад аст.
-
Дар муқобил, 33 дарсад мусулмонони Амрико даромаде зер 30 ҳазор доллар доранд. Бо ин вуҷуд, садҳо миллионер ва дасткам 6 миллиардер мусулмон дар Амрико зиндагӣ мекунанд.
-
Занони мусулмони Амрико қариб бо мардони мусулмони ин кишвар дар сатҳи даромади поин баробаранд ва дар сатҳи даромади боло танҳо 5 дарсад ақибтар ҳастанд, дар ҳоле ки ин ихтилоф дар миёни яҳудиён 38 дарсад аст.
Иштиғол ва заминаҳои ҳирфаии мусулмонони Амрико:
-
Мусулмонони Амрико беш аз умуми мардум, худиштиғол ҳастанд. Дар шаҳри Ню-Йорк, 96 ҳазор касбу кор мусулмонмолик ва дар иёлати Мичиган 36 ҳазор мавҷуд аст.
-
Беш аз 10 дарсад аз мусулмонони Амрико дар заминаи муҳандисӣ ва фанноварии иттилоот фаъолият доранд.
-
Ҳудуди 8 дарсад мусулмонони Амрико дар ҳавзаҳои пизишкӣ машғуланд. Тахмин зада мешавад 50 ҳазор пизишк мусулмон дар Амрико фаъолият кунанд, ки 5 дарсад кулли пизишконро шомил мешавад.
Масоҷид, марокизи исломӣ ва омӯзиши динӣ:
-
Дар Амрико ҳудуди 2,771 масҷид ва беш аз 300 мадрасаи исломӣ вуҷуд дорад, ки ба беш аз 50 ҳазор донишомӯз хадамот медиҳанд.
-
76 дарсад масоҷиди Амрико, мадориси охири ҳафта барои кӯдакон баргузор мекунанд.
-
8 ҳавзаи илмия, 3 коллеҷ ва 1 донишгоҳ тавассути мусулмонон дар Амрико идора мешаванд.
-
Масоҷид дар Амрико танҳо маҳалли ибодат нестанд; балки маркази фаъолиятҳои иҷтимоӣ, маданӣ ва ҳуқуқи башарӣанд. Созмони ҳуқуқи башарии "Justice For All" аз ҳимоятҳои аввалияи масоҷид таъсис шуд.
Амал ба шаоири исломӣ дар Амрико:
-
Шаҳодатайн: Дар иёлати Иллинойс, 25 дарсад афзоиши ҷамъияти мусулмонон ношӣ аз гаравидан ба ислом будааст. Бо ин ҳол, дар ҳамин иёлат, 41 дарсад навмусулмонон тайи чанд сол аз дин хориҷ мешаванд; ин рақам дар Ню-Йорк 61 дарсад аст.
-
Намоз: Тибқи гузориши Галуп, 38 дарсад мусулмонон ба таври муназзам дар намози ҷумъа ширкат мекунанд, дар муқобил 44 дарсад протестантҳо ва 67 дарсад мормонҳо.
-
Закот: Дар соли 2021, мусулмонони Амрикоӣ 1.8 миллиард доллар закот ба аҳдофи дохилӣ ва байналмилалӣ эҳдо карданд.
-
Рӯза: Ҳудуди 47 дарсад мусулмонони Амрико дар моҳи Рамазон рӯза мегиранд.
Мусулмонони Амрико дар хадамоти умумӣ ва сиёсӣ:
-
Дар ҳоли ҳозир чор мусулмон дар Конгресси Амрико ҳузур доранд.
-
Ҳеҷ мусулмони Амрикоӣ то кунун ба мақоми вазорат (кабина) мансуб нашудааст.
-
Давлати Ҷо Байден, бештарин теъдоди мусулмононро дар маносиби расмӣ гумошт.
Фаъолиятҳои ҳуқуқи башарӣ ва ҳимоят аз уммати исломӣ: Фаъолиятҳои мусулмонони Амрикоӣ нақши муҳиме дар арсаи байналмилалӣ ифо кардаанд:
-
Кӯмак ба таваққуфи наслкушии Боснӣ тавассути Сербистон
-
Ба расмият шинохтани таҷовузи ҷинсӣ ба унвони ҷинояти ҷангӣ
-
Ҷилавгирӣ аз вуруди даҳсолаи Нарендра Модӣ, нахуствазири Ҳинд ба Амрико ба далели нақшаш дар куштори мусулмонон Гурҷарат
-
Таваққуфи сӯзондани иҷбории аҷсоди мусулмонони Шри-Ланка дар даврони корона
-
Водор кардани Амрико ба эъломи наслкушии мусулмонони Руҳингия тавассути Мянмар
-
Қонуни илзоми воридкунандагони коло аз Чин ба адами истифода аз кори иҷбории Уйғурҳо
-
Ҷамъоварии 2.3 миллиард доллар кӯмак барои паноҳҷӯёни Руҳингия
-
Афзоиши ҳимоятҳои Конгресси Амрико аз оташбас дар Фаластин аз 3 нафар ба 90 нафар, ки дар ниҳоят мунҷар ба ихтисоси 10 миллиард доллар кӯмаки башардӯстона ба Ғазза шуд.
Омори исломҳаросӣ дар Амрико:
-
Пас аз ҳаводиси 11 сентябр, ФБР 700 ҳазор мусулмони Амрикоро мавриди бозҷӯӣ қарор дод.
-
25 дарсад шикоёти табъизи шуғлӣ марбут ба мусулмонони Амрико буда, дар ҳоле ки онҳо танҳо 1 дарсад ҷамъияти Амрикоро ташкил медиҳанд.
-
Кӯдакони мусулмон дар мадориси Амрико: беш аз 50 дарсад эҳсоси ноамнӣ ва тардид доранд.
-
Расонаҳои Амрико ҳамчунон тасвире манфӣ аз мусулмонон ироа медиҳанд.
-
Буҷаи солонаи созмонҳои исломҳарос дар Амрико 1.5 миллиард доллар барӯрид шудааст.
Чолишҳои эҳтимолӣ пеши рӯи мусулмонони Амрико:
-
Дар пайи пирӯзии муҷаддади Доналд Трамп, исломҳаросӣ дар Амрико, афзоиш ёфт. Бисёре аз афроди мансубшуда дар давлати Трамп, собиқаи изҳороти зидди исломӣ ва зидди фаластинӣ доранд.
-
Созмонҳо ва ниҳодҳои мусулмони Амрико мумкин аст бо назорати шадидтар мувоҷеҳ шаванд.
-
Донишҷӯёни ҳомии Фаластин дар Амрико, таҳти фишор ва озори бештар қарор гирифтанд.
-
Бо афзоиши фақр ва иxроҷи эҳтимолии миллионҳо муҳоҷири бидуни мадрак, пешбинӣ мешавад гуруснагӣ ва фақр дар Амрико густариш ёбад. Ҳам акнун 38 миллион Амрикоӣ дар хатти фақр ё поинтар аз он зиндагӣ мекунанд.
