Вазири саҳюнистӣ хостори террори Ал-Ҷавлонӣ шуд

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – «Амихай Шиклӣ» вазири умури яҳудиёни хориҷ аз арозӣ ишғолӣ хостори террори «Абумуҳаммад Ал-Ҷавлонӣ» раиси давраи интиқолӣ дар Сурия шуд ва ӯро террорист, қотил ва ваҳшӣ тавсиф кард.
Вай гуфт: Мо наметавонем дар муқобили режими террористии исломгаро-нозӣ муташаккил аз аъзои кат ва шӯлварии Ал-Қоида бетафовут бимонем.
Ин вазир бо ҳамла ба раиси муваққати Сурия гуфт: Аҳмад Аш-Шараъ як террорист аст ва беҳтар аст ҳамин ҳоло ӯро аз байн бибарем.
Вай гуфт: Мо акнун шоҳиди қатли омҳо ва тавҳинҳо алайҳи Друзҳо ҳастем ва бояд бо режими террористӣ дар Сурия мубориза шавад.
«Бетсалэл Смотрич» вазири дороии режими саҳюнистӣ низ гуфт: «Қатли оми ваҳшиёнае, ки тавассути низоми Абумуҳаммад Ал-Ҷавлонӣ алайҳи Друзҳо дар ҷануби Сурия анҷом шуд, собит мекунад, ки онҳо исломгароёни ифротӣ, хушунатгар ва бераҳм буда ва ҳастанд.»
Смотрич афзуд: «Давлати Исроил наметавонад аз минтақаи ҳоил ва Ҷабал Аш-Шайх, ки барои муҳофизат аз шаҳракҳои баландиҳои Ҷавлон ба он ниёз дорем, ақибнишинӣ кунад ва бо тамоми тавон ба муҳофизат аз Друзҳо дар ҷануби Сурия идома хоҳад дод.»
Пеш аз ин хабаргузории расмии Сурия (Сана) гузориш дод, ки ҳамлаҳои ҳавоии Исроил ба устони Ал-Сувайдо мунҷар ба кушта шудани чандин нафар аз нерӯҳои амниятӣ ва артиши давлати муваққати Сурия шудааст.
Артиши ишғолгарди режими саҳюнистӣ дар баёнияе эълом кард, ки ба дастури нахуствазир ва вазири ҷанг ба худравҳои низомии артиши Сурия дар Ал-Сувайдо ҳамла кардааст.
Ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Ал-Сувайдо ҳамзамон бо вуруди нерӯҳои артиш ва Вазорати кишвари давлати муваққати Сурия ба маркази ин устон барои бозгардонидани амният пас аз даргириҳои мусаллаҳона байни гурӯҳҳои Друзӣ ва бодиянишин, ки мунҷар ба кушта ва захмӣ шудани даҳҳо тан шудааст, сурат гирифт.
Аксари раҳбарони Друзӣ дар Сурия пеш аз ин ҳар гуна дахолати хориҷӣ дар ин кишварро рад кардаанд.
