85 дарсади хонаҳои мардуми Ғазза нобуд шудааст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — сухангӯи бемористони Шуҳадои Ақсо дар гуфтугӯ бо шабакаи Ал-Масира, нисбат ба паёмадҳои хатарноки қатъи барқ дар бемористонҳои навори Ғазза ҳушдор дод ва таъкид кард: "Таваққуфи ҷараёни барқ дар марокизи дармонӣ, амалан ба маънои аз байн рафтани ҷони беморон аст."
Вай ҳамчунин эълом кард, ки режими саҳюнистӣ аз вуруди сӯхти кофӣ барои роҳандозии бемористонҳо ҷилавгирӣ мекунад, масъалае, ки амалкарди ҳаётитарин таҷҳизоти пизишкиро мухтал карда ва ҷони ҳазорон нафар, ба вижа беморони ниёзманди муроқибатҳои вижаро таҳдид мекунад.
Ал-Диқрон ҳамчунин ба вазъияти нигаронкунандаи кӯдакони Ғазза ишора кард ва гуфт: "Беш аз 650 ҳазор кӯдак ба далели паёмадҳои муҳосира, бо сӯъи тағзияи шадид мувоҷеҳ ҳастанд ва дар шароите зиндагӣ мекунанд, ки ҳар рӯз ҷонашон дар маърази таҳдид қарор дорад."
Сухангӯи бемористони Шуҳадои Ақсо дар поён хотирнишон кард: "Токунун беш аз 17 ҳазор кӯдак тавассути ҷангандаҳо ва танкҳои режими ишғолгар кушта шудаанд, ва акнун душман бо гуруснагӣ ва беморӣ, дар талош аст то насли ояндаи Ғаззаро аз байн бибарад."
