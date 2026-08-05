Ба гузориши хабаргузории Абна, Доналд Трамп, президенти Амрико бо интишори матне дар шабакаи иҷтимоии худ бо номи «Трут Сосал» азарби худро аз пирӯзии Абдул ас-Сайид дар интихоботи муқаддамотии Ҳизби Демократ дар иёлати Мичиган изҳор кард.
Азарби Трамп аз пирӯзии номзади ҳомии Фаластин дар Мичиган
Президенти Амрико дар ин матн бо азарб навишт: Хабари хуш барои Ҳизби Ҷумҳурихоҳ. Ас-Сайид, як коммунисти мағлуб, ки аз яҳудиён ва Исроил нафрат дорад, дар рақобат бо сотсиалистҳо пирӯзи пешбинӣ шударо шикаст дод.
Доналд Трамп, ки натиҷаҳои пурсишҳои эълоншуда аз манобеъи гуногунро алайҳи худ медонад, идома дод: интизор набуд, ки ӯ ин қадар хуб амал кунад. Ҳоло, сиёсатҳои девонавори Демократҳо танҳо бадтар хоҳад шуд!
Абдурраҳмон ас-Сайид дар интихоботи муқаддамотии Ҳизби Демократ барои ба даст овардани курсии Сенати Амрико дар иёлати Мичиган пирӯз шуд.
Шабакаи Эн-Би-Си хабар дод, ки ӯ бо вуҷуди сарфи даҳҳо миллион доллар дар рақобатҳои интихоботӣ аз ҷониби гурӯҳҳои ҳомии режими сиёнистӣ тавонистааст рақиби худро шикаст диҳад.
Тибқи ин гузориш, натиҷаи интихоботи дирӯзи сешанбе зарбаи сахте ба лобиёи сиёнистӣ дар Амрико бо номи Айпек ворид кард. Ин лобиё, ки роҳбарии кӯшишҳо барои шикасти Абдурраҳмон ас-Сайиди ҳомии Фаластинро бар ӯҳда дошт, беш аз 30 миллион доллар барои дастгирии рақиби ӯ, яъне Ҳейли Стивенз, намояндаи Конгресси Амрико сарф карда буд.
Абдурраҳмон ас-Сайид дар интихоботи моҳи ноябр бо Майк Роҷерз, намояндаи пешини Конгресси Амрико аз Ҳизби Ҷумҳурихоҳ рақобат хоҳад кард. Ин рақобат яке аз таҳаввулоти ками сарнавиштсози Сенат дар интихоботи миёнамуҳлати ноябр ба шумор меравад ва метавонад муайян кунад, ки кадом ҳизб то поёни давраи президентии Доналд Трамп назорати Сенатро дар ихтиёр хоҳад дошт.
Дар сурати пирӯзии Абдурраҳмон ас-Сайид, ки аслияти мисрӣ дорад, дар интихоботи ноябр, ӯ нахустин сенатори мусалмон дар таърихи Амрико хоҳад шуд.
Your Comment