Густариши мавҷи ҳамлаҳои сайберӣ алайҳи иёлатҳои Амрико

Ба гузориши хабаргузории Абна, шабакаи Эн-Би-Си хабар дод, ки шумораи иёлатҳои Амрикӣ, ки дар масири ҳамлаҳои сайберии ҳамоҳанг алайҳи таъсисоти об ва фанноварии ин кишвар қарор гирифтаанд, ба 12 адад афзоиш ёфтааст.
Расонаҳои хабарӣ пештар таъкид карда буданд, ки дар моҳҳои июл ва августи соли 2026 мавҷи ҳамлаҳои сайберӣ таъсисоти об ва фанноварии иёлатҳои Амрикоро ҳадаф қарор дод.
Дар иёлати Миннесота беш аз 30 системаи об халалдор шуданд ва баъзе шаҳрҳо ба ҳолати истифодаи дастӣ баргаштанд. Масъулони амрикоӣ эълон карданд, ки оби нӯшиданӣ олуда нашудааст, аммо таҳқиқот дар бораи содиркунандаи ҳамлаҳо идома дорад.
Your Comment