  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Густариши мавҷи ҳамлаҳои сайберӣ алайҳи иёлатҳои Амрико

5 Август 2026 - 23:48
News ID: 1849128
Source: ABNA
Густариши мавҷи ҳамлаҳои сайберӣ алайҳи иёлатҳои Амрико

Шабакаи Эн-Би-Си аз густариши ҳамлаҳои сайберӣ алайҳи таъсисоти об ва фанноварӣ дар иёлатҳои Амрико хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории Абна, шабакаи Эн-Би-Си хабар дод, ки шумораи иёлатҳои Амрикӣ, ки дар масири ҳамлаҳои сайберии ҳамоҳанг алайҳи таъсисоти об ва фанноварии ин кишвар қарор гирифтаанд, ба 12 адад афзоиш ёфтааст.

Расонаҳои хабарӣ пештар таъкид карда буданд, ки дар моҳҳои июл ва августи соли 2026 мавҷи ҳамлаҳои сайберӣ таъсисоти об ва фанноварии иёлатҳои Амрикоро ҳадаф қарор дод.

Дар иёлати Миннесота беш аз 30 системаи об халалдор шуданд ва баъзе шаҳрҳо ба ҳолати истифодаи дастӣ баргаштанд. Масъулони амрикоӣ эълон карданд, ки оби нӯшиданӣ олуда нашудааст, аммо таҳқиқот дар бораи содиркунандаи ҳамлаҳо идома дорад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha