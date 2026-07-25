Талоши Амрико барои ба таъхир андохтани интишори тасвирҳои моҳворавии Тангаи Ҳурмуз

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна» ба нақл аз RT, Иттиҳоди Аврупо дар амали пуртааммул, ки мухолифи сиёсатҳои ҷараёни озоди иттилоот аст, бо дархости Амрико дар бораи ба таъхир андохтани интишори тасвирҳои моҳворавии «Коперникус» дар ҳавзаи Халиҷи Форс ва Тангаи Ҳурмуз ба муддати 24 соат мувофиқат кард.
Бар асоси ин гузориш, тасвирҳои моҳворавии «Коперникус» ҳавзаи Халиҷи Форс, аз ҷумла халиҷи Уммон ва хатҳои киштиронии мунтаҳӣ ба Тангаи Ҳурмузро фаро мегирад.
Ин дархости Амрико бо ҳадафи сансури тасвирҳои вирониҳои барҷоймондаи натиҷаи ҳамлаҳои мушакӣ ва ҳавоиҳои бесарнишини Эрон дар минтақа сурат мегирад.
Ин қарор ҳамзамон бо ташиди маҳдудиятҳои монанд аз ҷониби ширкатҳои хусусии фазоӣ ва навигатсионӣ дар интишори тасвирҳои минтақа дар миёни шиддатёбии танишҳои низомии марбут ба Эрон ва Тангаи Ҳурмуз гирифта шудааст.
Your Comment