Newsweek: Гузинаҳои низомии Амрико дар муқобили Эрон бо хатарҳои зиёд ҳамроҳ аст

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», нашрияи Newsweek гузориш дод, ки Тангаи Ҳурмуз ҳамчун гузаргоҳи муҳими обӣ, ки қисми зиёди интиқоли энержии ҷаҳон тавассути он анҷом мешавад, ба як дастаки фишори стратегӣ барои Эрон табдил шудааст.
Бар асоси ин гузориш, давлати Трамп дар муқобили Эрон чаҳор гузина бештар надорад, ки ҳамаи онҳо бо хароҷоти гарон ва хатарҳои зиёд ҳамроҳ аст; васеъ кардани ҳамлаҳои ҳавоӣ бар зидди Эрон; дар ҳоле ки ҳамлаҳои гузашта нишон додааст, ки Теҳрон мавзеъҳои худро тағйир намедиҳад, зеро дастакҳои фишор бар навигатсияи байналмилалӣ дорад ва метавонад нерӯҳои худро барқарор кунад.
Гузинаи дуюм эскорт кардани киштиҳои нафтбари дар минтақа аст, ки бо мушкилоте монанди қобилияти Амрико барои иҷрои ин миссия дар муҳити пур аз таҳдидҳо рӯ ба рӯ мешавад.
Лозим ба зикр аст, ки Трамп пештар низ чунин нақшаро пешниҳод карда буд ва аз кишварҳои ҷаҳон хоста буд, ки Амрико дар ин маврид ҳамроҳӣ кунанд, аммо бо беэътиноии давлатҳо ба ин нақша дар сояи хатарҳои он, лоиҳаи Трамп шикаст хӯрд.
Гузинаи сеюм иҷрои амалиёти заминии маҳдуд аст, ки ба нерӯҳои зиёд ва дастгириҳои васеи низомӣ ниёз дорад ва метавонад ба талафоти инсонӣ ва зарарҳои моддии фаровон бои гардад. Гузинаи чорум низ бозгашт ба музокирот аст, ки камтарин хароҷотро дорад.
Ин дар ҳолест, ки таҷовузоти Амрико бар Эрон дар миёни музокирот сурат гирифт ва нишон дод, ки Вашингтон қобили эътимод нест.
Your Comment