Шикоят алайҳи Трамп ба иттиҳоми кӯшиши тағйири қонуни интихоботи Амрико

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», рӯзномаи New York Times дар гузорише эълом кард, ки чор иёлоти Амрико шикоятеро барои эътироз ба қоидаҳои ҳукумати Трамп, ки онҳоро вазидор ба тағйири тарзи гузаронидани интихобот мекунад, пешниҳод кардаанд.
Бар асоси ин гузориш, прокурори генералии иёлати «Иллинойс» дар мусоҳиба бо New York Times гуфт: Трамп наметавонад аз иёлотҳо барои амалӣ кардани хостаҳои худ бозигарии сиёсӣ кунад.
Ин таҳаввул дар ҳолест, ки раисиҷумҳури Амрико, ба наздикӣ дар амали баҳсангез ду узви демократ ва яке аз узвони ҷумҳурихоҳи Комиссияи Кумаки Интихоботии Амрико (EAC)-ро барканор ё маҷбур ба истиъфо кард; амале, ки ин ниҳоди федералиро танҳо чанд моҳ пеш аз интихоботи миёнадаврии 2026 бидуни ҳеҷ комиссар мондааст.
Қасри Сафед ин қарорро тасдиқ карда ва эълом доштааст, ки раисиҷумҳур ихтиёри барканор кардани шахсоне, ки бо вазифаи «таъмини амнияти интихобот ва шумориши орои қонунӣ» ҳамсоя нестанд, дорад.
Прокурори генералии иёлати «Иллинойси» Амрико дар мусоҳиба бо New York Times гуфт, ки Трамп наметавонад аз иёлотҳо барои амалӣ кардани хостаҳои худ бозигарии сиёсӣ кунад.
Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», рӯзномаи New York Times дар гузорише эълом кард, ки чор иёлоти Амрико шикоятеро барои эътироз ба қоидаҳои ҳукумати Трамп, ки онҳоро вазидор ба тағйири тарзи гузаронидани интихобот мекунад, пешниҳод кардаанд.
Your Comment