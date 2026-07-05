Коҳини калисои православии Русия: Шаҳодати Имом Хоменеӣ Эронро пурқувваттар кард

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (Абно) — Григорий Матросов, коҳини калисои православии Русия ва намояндаи идораи равобити хориҷии ин калисо, дар суҳбате изҳор дошт, ки шаҳодати Оятуллоҳи Аъзам Сайид Алӣ Хоменеӣ, роҳбари шаҳиди Инқилоби Исломӣ, на танҳо боиси заифии Эрон нашуд, балки ин кишварро нисбат ба гузашта пурқувваттар сохт.
Вай, ки аз ҷумлаи меҳмонони ҳозир дар маросими ташкии пайкари поки роҳбари шаҳид буд, дар посух ба пурсише дар бораи шахсияти Оятуллоҳ Хоменеӣ гуфт: Агар бихоҳам эшонро ба мардуми кишварам муаррифӣ кунам, хоҳам гуфт, ки тамоми умри худро дар роҳи Худо ва дар хизмати мардуми Эрон гузаронд ва то поёни ин роҳ, аз ҷони худ низ гузашт.
Матросов афзуд: Амрико ва режими сиёнистӣ гумон мекарданд, ки бо тарри роҳбари Инқилоби Исломӣ, роҳ барои ҳукмронӣ бар Эрон ҳамвор хоҳад шуд, аммо ин муҳосиба комилан нодуруст буд.
Вай таъкид кард: Бар хилофи тасаввури Вашингтон ва Тел-Авив, шаҳодати Оятуллоҳ Хоменеӣ боиси тақвияти Эрон шуд ва ин кишвар пас аз ин ҳодиса, пурқувваттар аз гузашта ба роҳи худ идома хоҳад дод.
Your Comment