Оятуллоҳ Макорим Шерозӣ: Кушандагони роҳбари шаҳид аз ҷазои илоҳӣ дар амон нахоҳанд монд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (Абно) — Оятуллоҳи Аъзам Макорим Шерозӣ, аз мароҷеъи тақлид, дар паёми худ ба муносибати ташкии роҳбари шаҳиди инқилоб тасреҳ карданд: Кушандагон ва дастпарварони ин ҷинояти бузург, ки дастҳояшон ба хуни он шаҳиди азиз, саркардагон, масъулон, мардуми бедифоъ ва кӯдакони мазлум олуда шудааст, на аз ҷазои илоҳӣ ва на аз муҷозоти одилона дар амон нахоҳанд монд ва ин хунҳои пок ҳаргиз фаромӯш нахоҳад шуд.
5 Июл 2026 - 17:23
News ID: 1836018
Source: ABNA
Кушандагон ва дастпарварони ин ҷинояти бузург, ки дастҳояшон ба хуни он шаҳиди азиз, саркардагон, масъулон, мардуми бедифоъ ва кӯдакони мазлум олуда шудааст, на аз ҷазои илоҳӣ ва на аз муҷозоти одилона дар амон нахоҳанд монд ва ин хунҳои пок ҳаргиз фаромӯш нахоҳад шуд.
Your Comment