  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Оятуллоҳ Макорим Шерозӣ: Кушандагони роҳбари шаҳид аз ҷазои илоҳӣ дар амон нахоҳанд монд

5 Июл 2026 - 17:23
News ID: 1836018
Source: ABNA
Оятуллоҳ Макорим Шерозӣ: Кушандагони роҳбари шаҳид аз ҷазои илоҳӣ дар амон нахоҳанд монд

Кушандагон ва дастпарварони ин ҷинояти бузург, ки дастҳояшон ба хуни он шаҳиди азиз, саркардагон, масъулон, мардуми бедифоъ ва кӯдакони мазлум олуда шудааст, на аз ҷазои илоҳӣ ва на аз муҷозоти одилона дар амон нахоҳанд монд ва ин хунҳои пок ҳаргиз фаромӯш нахоҳад шуд.

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (Абно) — Оятуллоҳи Аъзам Макорим Шерозӣ, аз мароҷеъи тақлид, дар паёми худ ба муносибати ташкии роҳбари шаҳиди инқилоб тасреҳ карданд: Кушандагон ва дастпарварони ин ҷинояти бузург, ки дастҳояшон ба хуни он шаҳиди азиз, саркардагон, масъулон, мардуми бедифоъ ва кӯдакони мазлум олуда шудааст, на аз ҷазои илоҳӣ ва на аз муҷозоти одилона дар амон нахоҳанд монд ва ин хунҳои пок ҳаргиз фаромӯш нахоҳад шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha