Даъвои мазҳакаи Ванс дар бораи риояи Амрико ба ёддошти тавофуқ бо Эрон

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», «Ҷей Ди Ванс», муовини раиси ҷумҳурии Амрико, даъво кард: Эрон созишномаи оташбасро имзо кардааст ва мо низ ба он ӯҳдадор шудаем.
Ин даъво дар ҳоле матраҳ мешавад, ки чанд соат пеш Фармондеҳии марказии Амрико дар Ховари Миёна (СЕНТКОМ) эътироф кард, ки нуқотате дар ҷануби Эронро ҳадафи ҳамлаи ҳавоӣ қарор додааст, амале ки вайронкунии оташбас ва ёддошти тавофуқ ба шумор меравад.
Муовини раиси ҷумҳурии Трамп илова кард: Агар Эрон дар бораи тарзи иҷрои ёддошти тавофуқ ихтилофи назар дошта бошад, метавонад бо мо тамос гирад, аммо посух ба ҳар гуна хушунат бо хушунат дода мешавад.
Ин даъво дар ҳоле матраҳ мешавад, ки ин Амрико буд, ки банди ёддошти тавофуқро вайрон карда ва минтақаҳое аз хоки Эронро ҳадафи ҳамлаҳои ҳавоӣ қарор додааст.
Ба гузориши Mehr, тибқи иттилои баъзе манобеъи огоҳ, як снаряд ба сутуни телекоммуникатсионӣ дар маҳдудаи шаҳри Сирик задааст. Ин манбаъ тасдиқ кардааст, ки чанд соат пеш аз ин ҳодиса, тири огоҳкунанда ба киштиҳои берун аз низоми эронӣ, ки монеъи киштиронӣ буданд, парронда шуда буд.
Your Comment