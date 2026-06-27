Foreign Policy: Боеприпасҳои истифодашуда дар ҷанги Эрон бештар аз омори эълоншуда аст

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», нашрияи Foreign Policy дар гузорише дар бораи захираҳои аслиҳаи истифодашудаи Амрико дар ҷанг бо Эрон ба нақл аз Брэд Купер, фармондеҳи нерӯҳои марказии Амрико (СЕНТКОМ) дар ҷаласаи шунавоии Сенат дар моҳи гузашта хабар дод, ки артиши ин кишвар дар тӯли ҷанг аз 14000 боеприпаси ҳамлаовар истифода кардааст.
Foreign Policy илова кард: Гузориши охирини Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалии Амрико тахмин мезанад, ки миқдори воқеии камшавии боеприпасҳо метавонад ҳатто бештар бошад, зеро боеприпасҳои истифодашуда дар системҳои дифои ҳавоӣ, ба монанди мушакҳои Патриот ва системҳои ТААД-ро низ бояд ба назар гирифт.
Дар ин гузориш омадааст: Ҳукумати Амрико ба дунболи афзоиши иқтидори истеҳсолӣ бо истифода аз корхонаҳои автомобилсозӣ аст. Бар асоси ин гузориш, Трамп душанбеи гузашта эълон кард, ки ширкатҳое ба монанди Форд ва Ҷенерал Моторс баъзе корхонаҳои худро ба истеҳсоли аслиҳа ихтисос хоҳанд дод.
Пештар низ рӯзномаи New York Times хабар дода буд, ки маъмурияти Трамп бо мушкилоти гуногун дар роҳи пур кардани боеприпасҳои истифодашуда дар ин ҷанг рӯбарӯ аст.
Your Comment