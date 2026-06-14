Рӯзномаи сионистӣ: Ҷанг бо Эрон бо шикасти Исроил ба охир расид

Ба гузориши агентсии хабарии «Абно», рӯзномаи ибрӣзабони «Исроил Ҳаём» эътироф кард, ки ҷанг бо Эрон бо шикасти стратегии вазнин барои режими сионистӣ ба охир расид. Низоми ҳоким бар ин кишвар ҳанӯз поянда аст ва он ураний ғанишударо дар ихтиёр дорад.
Дар идомаи ин гузориш омадааст: Режими сионистӣ натавонист ҳадафҳои стратегии худро дар ҷанг бо Эрон амалӣ созад ва аз ин ҷанг заифтар аз пеш берун омад. Ин дар ҳолест, ки Эрон бо вуҷуди он ки зарбаҳои вазнинро таҳаммул кардааст, пурқувваттар аз пеш аз ҷанг берун омадааст.
Бар асоси ин гузориш, парлумони режими сионистӣ ба бозиҳои сиёсӣ машғул буда ва аз раванди созиш бо Эрон комилан дур аст. Дар ҷабҳаи шимолӣ низ ҳамлаҳо ҳанӯз идома доранд. Ҳар рӯз бештар аз пеш маълум мешавад, ки суханҳои масъулони сионистӣ дар бораи озодии амал дар муносибат бо Ҳизбуллоҳ холӣ аст.
Your Comment