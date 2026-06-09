Ҳадафи Исроил ва Амрико, пешгирӣ аз табдил ёфтани Эрон ба қудрати минтақавӣ аст

Ба гузориши хабарии «Абна», «Йехиел Лайтер», сафири режими сиёҳиюнистӣ дар Вашингтон, дар мусоҳиба бо шабакаи Fox News, аз ҳадафҳои пушти пардаи ҳамлаи ин режим ҳамроҳ бо Амрико ба Эрон парда бардошт ва эътироф кард: «Бо Амрико ҳадафҳои якхела дорем ва мехоҳем, ки Эрон як қудрати бартари минтақавӣ набошад».
Лайтер бо фаромӯшӣ кардани ин нукта, ки режими сиёҳиюнистӣ бузургтарин омили таҳдид дар минтақа аст, гуфт: «Бо Амрико кор мекунем то итминон ҳосил кунем, ки Эрон наметавонад минтақаро таҳдид кунад».
Вай бе ишора ба ҳамлаҳои таҷовузкоронаи режими сиёҳиюнистӣ ба зоҳияи ҷанубии Байрут ва вайронкунии оташбас бо Лубнон даъво кард: «Исроил маҷбур ба посухгӯӣ ба ҳамлаҳои Эрон буд ва Теҳрон намунае аз тарзи вокуниши Исроил гирифтааст».
Дар ҳоле ки расонаҳои хабарӣ эълом карданд, ки дар гуфтугӯи чанд рӯзи пешини Трамп ва Нетанёҳу суханони хеле дағале иваз шуда ва раиси ҷумҳурии Амрико, сарвазири Исроилро «девона» хитаб кардааст, Лайтер даъво карда, ки гуфтугӯи ахири Трамп ва Нетанёҳу дӯстона буда ва нишондиҳандаи робитаҳои амиқи 40-солаи Вашингтон ва Тел-Авив аст.
Лайтер бо ишора ба ҳамоҳангӣ миёни Вашингтон ва Тел-Авив афзуд, ки ҳамкории наздик ва ҳамфаҳмии мутақобила миёни Амрико ва Исроил вуҷуд дорад.
Вай дар идома даъво кард: «Трамп хоҳони коҳиши шиддатҳо шудааст; мавзӯъе, ки ба даъвои вай, сарвазири Исроил низ бо он мувофиқат кардааст».
Ин дар ҳолест, ки Трамп даъво кард, ки вай аз Нетанёҳу хоҳиш мекунад, ки ба Эрон посух надиҳад, аммо сарвазири режими Исроил соатҳои баъд дастури таҷовузи муҷаддад ба ҳадафҳое дар Эрон дод — амале, ки нишон медиҳад, ки Нетанёҳу ба суханони Трамп арзише нагузоштааст.
Your Comment