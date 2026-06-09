Бе рафъи таҳримҳо ва озодсозии дороиҳои Эрон, ҳеҷ созишномае ба даст нахоҳад омад

Ба гузориши хабарии «Абна», як мақоми эронӣ дар мусоҳиба бо шабакаи Алҷазира эълом кард, ки Амрико тағйироте дар пешнависли ёддошти тафоҳум ворид кардааст, ки аз назари Теҳрон қобили қабул нест.
Ин мақом, ки ба номаш ишора нашудааст, афзуд, ки ҳар гуна вайронкунии оташбас метавонад ба раванди гуфтушунидҳо таъсири манфӣ расонад ва Эрон дар қабили чунин амалҳо бо ҷиддият вокуниш нишон хоҳад дод.
Вай инчунин таъкид кард, ки бе озодсозии дороиҳои масдудшудаи мо ва рафъи таҳримҳо, ноил шудан ба ҳеҷ созишномае имконпазир нахоҳад буд.
Ин мақоми эронӣ дар охир гуфт, ки таҳқиқи субот ва амнияти пойдор дар минтақа танҳо тавассути эҷоди созукори боздорандагии воқеӣ дар баробари таҷовузҳо имконпазир нахоҳад буд.
Your Comment