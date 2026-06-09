Канони Муқаддам: Эрон ба хубӣ исбот кард, ки пуштибони ҷабҳаи муқовимат аст

Ҳусейн Канони Муқаддам, коршинос ва фаъоли сиёсӣ ва котиби генералии Ҳизби сабз, дар мусоҳибае дар бораи тағйироти 24 соати охири минтақа, ки боиси ҳамлаи мушакӣ кишварамон ба сарзаминҳои ишғолӣ шуд, изҳор дошт: Ҷанги иродаҳо ҳамеша дар мавқеъҳоест, ки бояд мушоҳида кард, ки тарафҳо то чӣ андоза дар иродаашон устувор ва мустаҳкам ҳастанд, зеро мавриди озмоиш қарор мегиранд, то тарафи муқобил тавонад имтиёзҳоеро, ки бояд бидиҳад ё бигирад, дар ҳисоботи худ арзёбӣ кунад.
Вай афзуд: Мавзӯи Лубнон, муқовимат ва ваҳдати саҳот яке аз он нуқтаҳои гардиши озмоиши Эрон дар самти пуштибонӣ аз муқовимат буд, ки ба хубӣ тавонист баҳои қабулӣ гирад ва ба амрикоиҳо, режими сиёниюнистӣ ва ҷаҳон исбот кунад, ки мо бо ҳампаймонони худ ва касоне, ки дар ҷабҳаи муқовимат алайҳи режими сиёниюнистӣ ҳастанд, ҳамроҳ ҳастем.
Режими сиёниюнистӣ маҷбур шуд ҳисоботи худро дар робита ба қобилияти Эрон тағйир диҳад
Ин коршиноси сиёсӣ таъкид кард: Ин пуштибонии Эрон ҳам барои мардуми Лубнон ва низ барои мусалмонони ҷаҳон хеле муҳим буд; ҳамзамон режими сиёниюнистӣ маҷбур шуд қобилияти Ҷумҳурии Исломиро барои посух ба таҳдидҳои худ мушоҳида кунад ва дар ҳисоботи худ аз нав назар кунад. Аз тарафи дигар, Нетанёҳу чорае ҷуз ақибнишинӣ аз Лубнон надорад ва чӣ гуна мо муттаҳид ва пайваста бошем, ин кор як саҳифаи заррин дар таърихи муқовимат хоҳад буд, зеро муқовимат метавонад дар замонҳои зарурӣ зарбаҳои сангин ба душман ворид кунад.
Вай идома дод: Бояд гуфт, ки режими сиёниюнистӣ арзёбии дуруст аз қобилияти посухдиҳии Эрон надошт ва фикр мекард, ки ин суханоне, ки Трамп мезанад, ки бар асоси он, Эрон дигар қудрати дифоъӣ, мушакӣ, ҳавоӣ, тайёраҳои бесарнишин ва баҳрӣ надорад, бинобар ин наметавонад посухи вайрон кардани оташбасҳо дар Лубнон диҳад; таҳлили онҳо ин буд, ки агар Даҳиё ва Байрутро ҳам бизананд, ҳадди аксар Ҳизбуллоҳ посух хоҳад дод, аммо диданд, ки ин тавр нест ва Эрон посухи сахт медиҳад.
Your Comment