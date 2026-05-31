Ҳамлаи дубораи Трамп ба Поп ба сабаби мухолифат бо ҷанг алайҳи Эрон

Ба гузориши агентии хабарии Абна бо иқтибос аз Ҳилл, Доналд Трамп раиси ҷумҳурии Амрико аз Поп Леои Чордаҳуми раҳбари католикҳои ҷаҳон ва Брэндон Ҷонсон шаҳрдори Чикаго ба сабаби дидори онҳо дар Ватикан интиқод кард ва гуфт, ки касе бояд ба Поп фаҳмонад, ки шаҳрдори Чикаго шаҳрванди бефоида аст.
Трамп дар шабакаи иҷтимоии Трут Сосиал навишт: «Касе бояд ба Поп фаҳмонад, ки шаҳрдори Чикаго бефоида аст ва Эрон набояд ба силоҳи ҳастаӣ даст пайдо кунад!» Ӯ дар ин паём тасвирҳои дидори Ҷонсон бо Попро низ дубора нашр кард. Дар ин тасвирҳо, шаҳрдори Чикаго як парчами хурди ин шаҳрро ба Поп туҳфа медиҳад ва ҳар ду дар ҳоле дида мешаванд, ки кулоҳи тими бейсболи Чикаго Кабзро дар даст доранд; ин дар ҳолест, ки Поп Леои Чордаҳум ҳамчун мухлиси тими Уайт Сокс шинохта мешавад.
Изҳороти Трамп ба шиддатҳои пешинии ӯ бо Поп доман зад. Раиси ҷумҳурии Амрико пештар низ аз интиқодҳои Поп нисбат ба ҷанги Эрон ва мавқеъҳои ӯ дар бораи муҳоҷират ва масоили иҷтимоӣ интиқод карда ва гуфта буд, ки намехоҳад Попе дошта бошад, ки тасаввур кунад Эрон метавонад ба силоҳи ҳастаӣ даст ёбад. Трамп инчунин аз мухолифати Поп бо баъзе сиёсатҳои ҳукумати Амрико, аз ҷумла амалиёти низомӣ ва муҳоҷиратӣ, интиқод карда буд.
Дар муқобил, Поп Лео пештар эълом карда буд, ки аз ҳукумати Трамп ҳарос надорад ва ҳамчунон дар бораи паёмҳои Инҷил ва масоили инсонӣ бо возеҳият сухан хоҳад гуфт. Дидори ӯ бо Брэндон Ҷонсон дар Ватикан асосан ба мавзӯъҳое мисли адолати иҷтимоӣ, муҳоҷират, ҳимоят аз қишрҳои осебпазир ва ҳамкориҳои башардӯстона мутамарказ буд.
Шаҳрдори Чикаго низ дар посух ба изҳороти Трамп эълом кард, ки шаҳрвандони Чикаго аз «ҷанги» Трамп алайҳи Эрон хаста шудаанд ва сиёсатҳои ӯ зиндагии оилаҳои коргарро душвортар кардааст.
