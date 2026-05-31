Табоъати таҷовуз ба Эрон; афзоиши қарзи давлати Амрико ба беш аз 406 миллиард доллар

Ба гузориши агентии хабарии Абна, қарзи миллии Амрико аз замони оғози таҷовузи ғайриқонунии Вашингтон ва режими сиёнистӣ ба хоки Эрон беш аз 406.5 миллиард доллар афзудааст.
Бар асоси эълони ин расона, тибқи додаҳои интишорёфта аз ҷониби Вазорати хазинаи Амрико, қарзи миллии ин кишвар аз 38.77 триллион доллар дар 27 феврал (як рӯз пеш аз оғози таҷовуз ба Теҳрон) ба 39.18 триллион доллар дар 30 май (имрӯз шанбе) афзудааст.
Аз сӯи дигар, агентии хабарии Риановостӣ дар ин хусус эълом кард: Ин гузориш ҳамчунин нишон медиҳад, ки ҳукумати Амрико то ба ҳол иттилооти комил дар бораи хароҷоти воқеии амалиёт алайҳи Эрон ва таъсири он ба қарзи умумии кишвар интишор надодааст.
Гуфтанӣ аст, ки рӯзномаи амрикоии Ню Йорк Таймс ба наздикӣ дар гузорише эълом карда буд, ки бӯҳрони аз ҳад гузаштани қарзи Амрико аз ҳаҷми иқтисоди ин кишвар дигар танҳо як бӯҳрони молӣ нест, балки ба бӯҳрони муқаррарсозии равонӣ ва сиёсӣ дар баробари касри буҷет ва қарзи музмин табдил ёфтааст.
Ҳимоятгарони коҳиши касри буҷет дар тӯли солҳои охир ба сахтӣ кӯшиш карданд, то роҳҳои ҳалли барои ҳайрон кардани сиёсатмадорон ва мардум ва маҷбур кардани онҳо ба ҷиддӣ гирифтани қарзи дар ҳоли афзоиши федералӣ пайдо кунанд.
Your Comment