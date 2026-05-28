Ҷиҳоди исломӣ: Таррори шаҳид Ӯда вайрон кардани оташбас ва идомаи ҷиноятҳои Исроил аст

Ба гузориши агентии иттилоотии «Абно» ба нақл аз агентии иттилоотии «Шиҳоби» Фаластин, ҷунбиши ҷиҳоди исломии Фаластин дар изҳороте шаҳодати «Муҳаммад Ӯда» маъруф ба «Абӯ Амр» аз фармондеҳони барҷастаи гурдонҳои шаҳид Иззуддин Қассомро ба мардуми Фаластин ва миллатҳои исломӣ ва арабӣ таслият гуфт ва таррори ӯро ҷинояти «бадбинӣ ва бемуҳаббатӣ» аз сӯи режими сионистӣ донист.
Ҷиҳоди исломӣ эълом кард, ки ин таррор, ки аз сӯи артиши режими сионистӣ анҷом шудааст, вайронкунии ошкори созишномаи оташбас дар Ғазза ва беэътиноии комил ба ҳама созишномаҳо ва уҳдадориҳо мебошад.
Ин ҷунбиш таъкид кард: Идомаи сиёсати таррор ва ҳамла ба минтақаҳои маскун ва амн ва куштори мардуми Ғазза аз сӯи режими сионистӣ, бо уҳдадориҳое, ки ба миёнаравон дода шудааст, дар тазод буда ва ҳама меъёрҳои инсонӣ ва ахлоқиро вайрон мекунад; амале, ки бо ризоят ва иштироки пурраи давлати Амрико анҷом мешавад.
Ҷиҳоди исломӣ инчунин эълом кард: Хуни шаҳидони миллати Фаластин танҳо бар азм ва устувории миллат ва муқовимат барои пойбандии ба ҳуқуқи худ хоҳад афзуд ва хуни фармондеҳон ва муҷоҳидон, мисли сӯхт барои тақвияти иродаи муқовимат ва идомаи роҳи мубориза бо ишғолгарон аст; зеро режими сионистӣ ҷуз забони зӯр чизерро намефаҳмад.
Ин ҷунбиш дар идома, шаҳодати шаҳид Ӯдаро ба гурдонҳои Қассом ва ҷунбиши Ҳамас, раҳбарон, аъзоён, муҷоҳидон ва тарафдоронаш таслият гуфт ва таъкид кард, ки ҷиноятҳои режими сионистӣ, танҳо сабаби афзоиши устуворӣ ва поёрии нерӯҳои муқовимат ва хароҷоти бештар ба ишғолгарон хоҳад шуд.
