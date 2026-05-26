Сафири Эрон дар Маскав: Амрикоиҳо дар гуфтушунидҳо бо ҳамдигар ҳамоҳанг нестанд

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно», Козим Ҷалолӣ, сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Русия, дар мусоҳиба бо рӯзномаи «Коммерсант» (Маскав) илова кард: «Якчанд маротиба пешниҳодҳо ирсолу пайдо шуданд, аммо чунон ки гуфтам, сабаби бенатиҷа мондани онҳо равиши худи Трамп мебошад».
Вай изҳор дошт: «Масалан, бори охир мо пешниҳод кардем. Гуфтушунандаи амрикоӣ гуфт: мо як ҳафта вақт мехоҳем, ки баррасӣ кунем. Аммо ду соат баъд Трамп гуфт: не, рад аст. Ин нишон медиҳад, ки худашон дар байни худ ҳамоҳанг нестанд».
Сафири Эрон дар Маскав гуфт: «Ин вазъият нишон медиҳад, ки дар Амрико танҳо як нафар қабули қарор мекунад ва он ҳам худи Трамп аст. Ва Трамп ба ҷуз аз пирӯзӣ ва обрӯ барои худаш чизе дар назар надорад».
Дар посух ба ин савол, ки оё раванди махфии мубодилаи паёмҳо байни Эрон ва Амрико ғайр аз роҳнамоии Покистон идома дорад, Ҷалолӣ гуфт: «Не. Паёмҳои мо ҳамонҳоянд, ки тавассути тарафи покистонӣ мубодила мешаванд. Ва пешниҳодҳое, ки Эрон то ҳол кардааст, оқилона будаанд».
Вай илова кард: агар амрикоиҳо ба дунболи хотимаи ҷанг бошанд ва талаботи гуфтушунид – яъне муайян набудани натиҷа аз аввал – бипазиранд, ин гуфтушунидҳо метавонистанд ба натиҷа бирасанд.
Сафири Эрон дар Русия гуфт: «Мушкилии имрӯзи Амрико ва худи Трамп дар он аст, ки мехоҳад дастур диҳад. Агар мо мебудем, ки дастурҳои амрикоиҳоро бипазирем, пас чаро тақрибан панҷ даҳсола муқовимат ва истодагарӣ мекардем? Мо барои истиқлоли кишварамон арзиши баланд пардохтаем. Табиист, ки мо диктат (дастури ғайриқабул) намепазирем».
