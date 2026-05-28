Ҷанг бо Эрон захираҳои мушакии ҳаётии Амрикоро таҳлил бурдааст

Ба гузориши агентии иттилоотии «Абно» ба нақл аз шабакаи i24NEWS, гузориши нави интишоршуда аз Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалии Амрико (CSIS) нишон медиҳад, ки такяи васеи Вашингтон ба аслиҳа ва лавозимоти ҷангии Амрико дар Ховари Миёна, қисме аз захираҳои стратегии дифоии ин кишварро ба таври шадид коҳиш дода ва нигарониҳо дар бораи омодагии низомии Вашингтон ба рӯба рӯишавии эҳтимолӣ дар минтақаи Уқёнуси Ором эҷод кардааст.
Бар асоси ин гузориш, ширкатҳои саноати дифоии Амрико ба дасти кам се сол вақт ниёз доранд, то захираҳои се системаи калидӣ, ки дар ҷанг бо Эрон ба таври васеъ истифода шудаанд, бозсозӣ кунанд.
Ин камбудиҳо мушакҳои дурпарвози «Томагавки» круз ва инчунин мушакҳои раҳгири системаҳои дифои ҳавоии «Патриот» ва «ТААД»-ро дар бар мегирад, ки барои муқобилат бо ҳамлаҳои дронҳо ва мушакҳои ҳамлавар ба кор бурда мешаванд.
Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалии Амрико таъкид кардааст, ки ҳарчанд захираҳои кунунии Амрико ҳоло барои идомаи даргирӣ бо Эрон кофӣ арзёбӣ мешавад, аммо коҳиши шадиди ин захираҳо, шикофи хатарноке дар боздорандагии низомии Амрико дар дигар минтақаҳо эҷод кардааст.
Дар ин гузориш омадааст, ки барномарезони низомии Амрико нигаронанд, ки дар сурати рух додани ҷанги эҳтимолӣ бо Чин бар сари Тайван, ин камбудиҳо қобилияти размӣ ва нерӯи оташи нерӯҳои Амрикоро бо чолиши ҷиддӣ рӯбарӯ кунад.
Your Comment