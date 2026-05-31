Рӯзномаи сиёнистӣ: Бо вуҷуди даъвои Тел-Авив Ҳизбуллоҳ ҳамчунон қудратманд аст

31 Май 2026 - 16:33
News ID: 1820821
Source: ABNA
Як рӯзномаи сиёнистӣ ба қудрати Ҳизбуллоҳ баъд аз гузаштани се сол аз ҷанги алайҳи ин ҳизб дар Лубнон иқрор кард.

Ба гузориши агентии хабарии Абна, рӯзномаи сиёнистии «Ерусалем Пост» гузориш дод, ки баъд аз гузаштани се сол аз ҷанг Ҳизбуллоҳ ҳамчунон минтақаҳои шимолии сарзаминҳои ишғолиро зери оташи худ мегирад.

Дар ин гузориш омадааст, ки амалиёти маҳдуди заминӣ дар наздикии марзҳо ва ҳамлаҳои ҳавоӣ низ натавонистанд таҳдидҳои Ҳизбуллоҳро аз байн бараранд.

Ин рӯзномаи сиёнистӣ илова кард, ки масъулони сиёнистӣ пайваста аз шикасти Ҳизбуллоҳ ва халъи салоҳи он ҳарф мезананд, аммо ин ташкилот ҳамчунон мусаллаҳ ва фаъол аст.

Бояд ёдовар шуд, ки Ҳизбуллоҳи Лубнон ҳамчунон қатъиян ба вайкунии оташбаси ин кишвар аз ҷониби режими сиёнистӣ посух медиҳад, ба тавре ки дар 24 соати охир даст ба 24 амалиёт алайҳи мавзеъҳо, марказҳо ва пойгоҳҳои низомиёни сиёнистӣ дар минтақаҳои марзӣ ва шимоли Фаластини ишғолӣ задааст.

