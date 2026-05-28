Пезешкиён: Мо аз нақши созандаи Покистон дар коҳиши шиддат дар минтақа сипосгузорем

Ба гузориши агентии иттилоотии «Абно», Масъуд Пезешкиён, раисиҷумҳури Ҷумҳурии Исломии Эрон, ва Шаҳбоз Шариф, сарвазири Покистон, дар сӯҳбати телефонӣ ҳангоми баррасии охирин вазъи муносибатҳои дуҷониба, پیرامон таҳаввулоти минтақавӣ ва равандҳои ҷории дипломатӣ низ табодули назар ва машварат карданд.
Раисиҷумҳури Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ин сӯҳбат, бо табрики фарорасии иди саиди Қурбон ба ҳукумат ва халқи дӯст ва бародари Покистон, аз нақши созанда ва масъулиятноки Исломобод дар дастгирии ташаббусҳои дипломатӣ ва кӯшишҳои ба коҳиши шиддатҳо ва хотима бахшидан ба даргириҳо ва буҳронҳои ҷорӣ дар минтақа равонашуда, сипосгузорӣ кард.
Пезешкиён инчунин аҳамияти идомаи ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ миёни кишварҳои исломӣ дар ростои сабзот аз субот, амният ва манфиатҳои муштараки олами исломро мавриди таъкид қарор дод.
Сарвазири Покистон низ дар ин сӯҳбат ҳангоми иблоғи табрики иди саиди Қурбон ба раисиҷумҳур, ҳукумат ва халқи Ҷумҳурии Исломии Эрон, изҳори умедворӣ кард, ки равандҳои дипломатии дар дасти пайгирӣ, дар ояндаи наздик ба натиҷаҳои ниҳоӣ, муассир ва пойдор мунтаҳӣ шавад ва заминасози таҳкими сулҳ, субот ва ҳамкориҳои минтақавӣ гардад.
Дар идомаи ин тамоси телефонӣ, ду тараф бо таъкид бар амиқии робитаҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва бародарона миёни Теҳрон ва Исломобод, роҳҳои рушд ва боло бурдани ҳамкориҳои дуҷониба, бавижа дар соҳаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, транзитӣ ва гумрукӣ мавриди баррасӣ қарор доданд ва бар зарурати шитофт дар иҷрои тавофуқоти муштарак ва баҳрагирӣ аз захираҳои мавҷуд барои густариши муносибатҳои дуҷониба таъкид карданд.
