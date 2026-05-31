Амалиёти махсуси Ҳизбуллоҳ; саҳёнистҳо дар торикии шаб ҳам шикор мешаванд

Ба гузориши агентии хабарии Абна, радиои артиши режими сиёнистӣ иқрор кард, ки дирӯзшаб як ҳавоии бесарнишин (дрон) - и ба нерӯҳои Ҳизбуллоҳи Лубнон тааллуқдошта якчанд унсурҳои бригадаи Гифатӣ-ро ҳадаф қарор дод.
Бар асоси ин гузориш, ҳамлаи мазкур ба таври вижае нигаронкунанда аст, зеро ин воқеа дар шаб рух дода ва нишон медиҳад, ки Ҳизбуллоҳ қудрати ҳадаф қарор додани низомиёни сиёнистӣ бо ҳавоииҳои бесарнишини интиҳори (камиказе) дар соатҳои торикӣ низ дорад.
Радиои артиши режими сиёнистӣ илова кард, ки ба эҳтимоли зиёд ин ҳавоииҳои бесарнишин ба системаҳои дидбандии шабона муҷаҳҳаз ҳастанд, ки метавонанд ҳатто дар торикӣ, унсурҳои душманро ҳадаф қарор диҳанд.
Пештар низ расонаҳои сиёнистӣ эътироф карданд, ки ҳавоии минтақаҳои шимолии сарзаминҳои ишғолӣ дар баробари ҳавоииҳои бесарнишини Ҳизбуллоҳ комилан боз аст.
