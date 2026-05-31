Ҳамлаи ҷангандаҳо ба хаймаҳои гурезаҳои фаластинӣ; вазъияти вазнини як бемористон дар Ғазза

31 Май 2026 - 16:30
News ID: 1820816
Source: ABNA
Ҳамлаи ҷангандаҳои исроилӣ ба хаймаҳои гурезаҳои фаластинӣ ва вазнин шудани вазъияти беморстони Шуҳадои Ал-Ақсо дар ноҳияи Ғазза аз навинтарин хабарҳои марбут ба Фаластин мебошад.

Ба гузориши агентии хабapии Абна бо иқтибос аз Ал-Ҷазира, ҷангандаҳои режими сиёнистӣ чанд дақиқа пеш хаймаҳои гурезаҳои фаластиниро дар урдугоҳи Ҷабалиё, ки дар шимоли ноҳияи Ғазза ҷойгир аст, ҳадаф қарор доданд.

Дар рафти ин ҳамлаи ваҳшиёна як қатор гурезаҳои фаластинӣ маҷрӯҳ шуданд.

Ғайр аз ин, ҳамлаҳои сарбозони сиёнистӣ алайҳи шимолу шарқи урдугоҳи Ал-Бурейҷ дар маркази ноҳияи Ғазза аз сар гирифта шудааст.

Аз сӯи дигар, бо вазнин шудани вазъияти инсонӣ дар ноҳияи Ғазза, мудири беморстони Шуҳадои Ал-Ақсо эълом кард, ки шумораш маъкус барои баста шудани ин бемористон бо сабаби қатъи барқ оғоз шудааст.

