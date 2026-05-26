Ҳизбуллоҳ: Ҳамлаҳои Исроил бефоида будани гуфтушуниди мустақим бо онро исбот кард

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно», яке аз раҳбарони Ҳизбуллоҳи Лубнон, ки номаш зикр нашудааст, дар мусоҳиба бо шабакаи Алҷазира эълом дошт, ки режими сионистӣ аз 27 ноябри соли 2024 (6 озари 1404) сар карда, хилофи даъвоҳои Вашингтон, созишномаи оташбасро доимо вайрон кардааст.
Ин мақоми Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки авҷгирии ҳамлаҳо ва амалҳои режими Исроил доираи ҷангро васеъ мекунад ва бефоида будани гуфтушунидҳои мустақимро нишон медиҳад.
Вай инчунин гуфт, ки ҳукумати Лубнон бояд мавқеъи қатъӣ гирад ва дар баробари авҷгирии ҳамлаҳои режими сионистӣ бетарафиро канор гузорад.
Мақоми баланди Ҳизбуллоҳ афзуд, ки авҷгирии ҳамлаҳои режими Исроил натиҷаи озодии амалиётест, ки ба душман дода шудааст.
