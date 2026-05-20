Нашрияи амрикоӣ: Ҷанг бо Эрон нишон дод, ки «чатри амниятии» Амрико як туҳм аст

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, нашрияи The American Conservative гузориш дод, ки ҳукумати Амрико дар ниҳоят пас аз анҷоми ҷанг бо Эрон маҷбур ба кам кардани ҳузури низомии худ дар Ховари Миёна хоҳад шуд.
Дар ин гузориш омадааст, Вашингтон ҳанӯз ба ҳадафҳои худ дар даргирӣ бо Эрон ноил нашудааст. Ин дар ҳолест, ки баста шудани гулӯгоҳи Ҳурмуз боиси афзоиши шадиди нархи нафт, дигар манбаъҳои энергия, нуриҳои минералӣ ва маводи ғизоӣ шудааст.
Дар идомаи ин гузориш бо ишора ба даъвои Пентагон дар бораи ки ин амалиёт 25 миллиард доллар хароҷат дошта, таъкид шудааст, ки ин омор як тахмини нодуруст аст ва рақами воқеӣ эҳтимолан се маротиба зиёд аст. Захираҳои аслиҳаи Амрико низ холӣ шудаанд.
Дар ин гузориш омадааст, бо вуҷуди ин ҳама зарарҳои ғайриқобили тавҷеҳ як нуқтаи мусбӣ вуҷуд дорад. Амрико метавонад чорае ҷуз кам кардани ҳузури худ дар минтақа надошта бошад – қароре, ки Вашингтон бояд хеле пештар мегирифт. Кормандони бисёре аз пойгоҳҳои низомии ин кишвар пеш аз оғози даргирӣ ё дар рӯзҳои аввали ҷанг хориҷ карда шуданд ва бинобар ин ин пойгоҳҳо нақши муҳим дар ҷанг бози накарданд.
Як нашрияи амрикоӣ эътироф кард, ки ҷанг бо Эрон нишон дод, ки дастгирии Амрико аз кишварҳои минтақа як туҳм аст.
