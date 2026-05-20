Ҳаоретс: Мо аз изҳороти Трамп дар бораи Эрон ҳайрон шудем

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, рӯзномаи сионистии Ҳаоретс ба нақл аз манобеи артиши сионистӣ навишт, ки аз изҳороти Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, дар бораи ки вай танҳо чанд соат то ҳамла ба Эрон масофа дошт, ҳайрон шудааст.
Ин рӯзнома бо интиқод аз мавқеъҳои худсаронаи Трамп навишт, ки Тел-Авив интизор дошт, ки ҳар гуна барномарезӣ барои ҳамла ба Эрон мустақиман ва густарда бо Тел-Авив ҳамоҳанг карда шавад.
Рӯзномаи Ҳаоретс ба нақл аз манобеи амниятӣ навишт, ки аз сар гирифтани ҳамлаҳои Амрико ба Эрон ҳатман ба ҳамроҳшавии Исроил дар ҷанг хоҳад овард.
Ин гузориши сионистӣ дар айни ҳол нисбат ба имкони дастёбӣ ба ҳадафҳои амрикоӣ-сионистӣ дар бораи тағйири ҳокимияти Эрон тавассути бозгашт ба ҷанг изҳори шубҳа кард.
Дар ҳоле ки Доналд Трамп борҳо дар бораи таҳдиди ҷангии Эрон сухан меронад ва аз таҳдиди худ ақибнишинӣ мекунад, як рӯзномаи сионистӣ навиштааст, ки Тел-Авив аз изҳороти Трамп ҳайрон шудааст.
