The New York Times: Эрон омода аст

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, рӯзномаи The New York Times ба нақл аз як масъули низомии амрикоӣ хабар дод, ки Эрон дар давраи оташбас даҳҳо макони мушакӣ худро, ки дар ҷараёни ҷанг осеб дида буданд, дубора боз кардааст.
Тибқи ин гузориш, Эрон ба интиқоли ланчерҳои ҳамлкунандаи мушакӣ дар баробари ислоҳи баъзе тактикаҳои низомӣ даст зада, то худро барои ҳар гуна даргирии эҳтимолӣ омода созад.
Дар ин гузориш таъкид шудааст, ки Эрон теъдоди зиёде аз мушакҳои баллистикиро дар иншооти низомии муҳофизатшуда дар миёни кӯҳҳо ҷойгир кардааст, ки ҳадаф қарор додани онҳоро бо воситаи ҷангандаҳои амрикоӣ хеле душвор месозад. Ба ин далел, ҳамлаҳои гузаштаи ИМА танҳо вурудӣ иншоотро ҳадаф қарор доданд, аммо Эрон муваффақ шуд теъдоди зиёде аз онҳоро дубора боз кунад.
Ҳамчунин гузориш шудааст, ки Эрон бо баррасии намуди ҳаракати ҷангандаҳои амрикоӣ дар пайи беҳбуди қобилияти пудофотии худ аст. Дар натиҷа, қобилияти дифоии Эрон тақвият ёфта ва ба ҳамин далел тавонист як ҷангандаи амрикоии F-15-ро сарнагун кунад ва як F-35-ро ҳадаф қарор диҳад. Дар дохили Эрон ин эътиқод вуҷуд дорад, ки имкони муқовимат ва истодагӣ дар баробари ИМА вуҷуд дорад. Ин кишвар бо вуҷуди ҳамлаҳо ва бомбборонҳо аз ҷанги гузашта пурқувваттар ва мутобиқтар баромадааст.
Рӯзномаи амрикоӣ қудрати мушакӣ ва низомии Эронро бо вуҷуди ҳамлаҳои ИМА ва режими сионистӣ эътироф кард.
