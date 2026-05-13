Саргузашти нави Трамп; интишори харитаи ҷуғрофии Венесуэла бо парчами Амрико

Ба гузориши агентии хабарии "Абно", Доналд Трамп, президенти Амрико, бори дигар бо нашри як пост дар шабакаи иҷтимоии "Трут Сошиал" эҳтимоли ҳамроҳшавии Венесуэла ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро матраҳ кард.
Ин дар ҳолест, ки пештар, президенти муваққати Венесуэла дар посух ба хаёлоти Трамп, тасреҳ карда буд: "Ҳеҷ гоҳ фикри ба иёлати 51-уми Амрико табдил шуданро накардаам."
Делси Родригес, президенти муваққати Венесуэла, рӯзи душанбе дар суханроние, хаёлоти Трампро дар бораи ҳамроҳшавии кишвараш ба Амрико рад кард ва тасреҳ намуд, ки Каракас "ҳеҷ гоҳ" ба табдил шудан ба иёлати 51-уми Амрико, чунон ки президенти Амрико мегӯяд, фикр намекунад.
Делси Родригес дар ин бора посух дод: "Ин масъала ҳеҷ гоҳ баррасӣ намешавад; зеро агар чизе бошад, ки мо венесуэлаиҳо дошта бошем, ин аст, ки мо раванди истиқлолияти худро дӯст медорем, мо қаҳрамонони худро дӯст медорем."
Трамп, аввали ҳафта эълом кард, ки ҳамроҳшавии Венесуэларо ҳамчун иёлати 51-ум "ба таври ҷиддӣ баррасӣ мекунад!"
