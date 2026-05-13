Ошкор шудани нуқтаи заъфи амиқтарини Исроил дар пайи ҷангҳои охир

Ба гузориши мухбири "Абно" ба нақл аз RT, дар як гузориши расмии нашршуда аз ҷониби дафтари нозири кабинети режими сионистӣ омадааст, ки қобилияти ин режим дар истеҳсоли силоҳ ва инчунин захираҳои аслиҳавии он ба далели ҷангҳои пай дар пай аз 7 октябр то ҳол коҳиш ёфтааст.
Бар асоси ин гузориш, вобастагии рӯзафзун ба воридоти силоҳ дастрасии артиш ба захираҳои зарурӣ дар майдони ҷангро маҳдуд мекунад. Сарфи назар аз сармоягузории миллиардӣ дар инфрасохтори истеҳсоли силоҳ, қобилияти истеҳсолии саноати низомӣ дар режими сионистӣ осеб дидааст.
Дар ин гузориш омадааст, ки баъзе аз хатҳои истеҳсолӣ қудрати худро ба таври комил аз даст додаанд ва баъзе дигар ба далели майли Телавив ба харидани ашёи хоми арзонтар аз хориҷа ва таъмин накардани ниёзҳои саноати дохилӣ заиф гардидаанд.
Тибқи ин гузориш, барқарорсозии қобилияти истеҳсолии ин воҳидҳо ба сармоягузориҳои вазнин ва давраи замонии тӯлонӣ ниёз дорад, ки боиси он шудааст режими сионистӣ дар сояи ҷангҳои пайдарпай дар вазъияти шиканҷае қарор гирад. Кам будани баъзе таҷҳизоти ҷангӣ боиси коҳиши анҷоми амалиётҳо дар ҷабҳаҳои гуногун шудааст. Ҷангҳои суратгирифта яке аз амиқтарин нуқтаҳои заъфи низомии режими сионистиро ошкор кард; маҳдудият дар вуруд ба ҷангҳои дарозмуддат бе дастгириҳои мустақими хориҷӣ дар заминаи гирифтани силоҳ ва лавозимот. Даргириҳои дарозмуддат бо нерӯҳои муқовимат дар Ғаза, Ҳизбуллоҳ, Эрон ва Яман қисми бузурге аз захираҳои низомии режими сионистиро истеъмол кардааст.
Your Comment