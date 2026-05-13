23 амалиёти Ҳизбуллоҳ бар зидди режими сионистӣ дар як рӯз

Ба гузориши мухбири "Абно" ба нақл аз RT, Ҳизбуллоҳи Лубнон бо нашри баёнияҳо, аз анҷоми 23 амалиёт дар як рӯз бар зидди душмани сионистӣ дар посух ба вайронкунии оташбас аз ҷониби Тел-Авив хабар дод.
Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки ин амалиётҳо дар ҳимояи кишвар ва миллати Лубнон ва дар посух ба вайронкунии оташбас ва ҳамла ба деҳаҳои ҷануби кишвар анҷом мешаванд.
Мувофиқи ин гузориш, мавқеъҳои низомиёни сионистӣ дар Ҳула, назди дарёи Дайр Сирён, Тайр Ҳарфа ва масири Ноқура - Ал-Искандаруна ҳадаф қарор гирифтанд.
Ҳамчунин танкҳои Меркава бо ровишҳо ва ҳавоиҳои бесарнишини Ҳизбуллоҳ дар Ал-Байёза, Ал-Тайиба, Ал-Искандаруна ва Ҳула ҳадаф қарор гирифтанд.
