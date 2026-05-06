Таъкиди Чин бар аҳамияти муносибатҳои стратегӣ бо Эрон

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Вазорати корҳои хориҷии Чин дар эъломияе гуфт: "Қатъи пурраи душманиҳо ва идомаи гуфтушунидҳо миёни Теҳрону Вашингтон аз аҳамияти баланд бархӯрдор аст."
Дар ин эъломия омадааст: "Мо умедворем, ки тарафҳо ба зудӣ ба дархостҳои ҷомеаи байналмилалӣ барои гузашти бехатар аз тангаи Ҳурмуз ҷавоб диҳанд."
Вазорати корҳои хориҷии Чин таъкид кард: "Пекин шарики стратегии боэътимоди Эрон аст."
Қаблан, вазири корҳои хориҷии Чин ҳангоми ғайриқонунӣ хондани ҷангафрӯзии Амрико ва режими сиёнии Исроил алайҳи кишвари мо, аз омодагии Пекин барои кӯшиш ҷиҳати коҳиши шиддат дар минтақа хабар дод.
Ван И, вазири корҳои хориҷии Чин дар дидор бо Аббос Ороқчӣ вазири корҳои хориҷии кишвари мо, аз омодагии Пекин барои идомаи кӯшишҳо ҷиҳати коҳиши сатҳи шиддат дар минтақа хабар дод. Вай оташбас ба таври пурраро масъалаи қобили канорагузаристонӣ донист ва таъкид кард, ки минтақа дар нуқтаи гардиши сарнавиштсоз қарор дорад ва дидори мустақим миёни тарафҳо зарур аст.
