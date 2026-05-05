Баъди ҷанг ва оғози давраи нави рушди технологӣ дар саноатҳои бузурги энергетикии Эрон

Ба гузориши мухбири Абна: Дар идомаи таҳаввулоти охирин ва оқибатҳои ба боровадаи ҷанги сеюми таҳмилӣ, диққат ба бозсозии инфрасохторҳои осебдидаи кишвар, бавижа дар бахши энергия ва саноатҳои стратегӣ, ба яке аз афзалиятҳои асосии сиёсатгузорӣ табдил ёфтааст. Коршиносон бар он боваранд, ки ҳаҷми зиёнотҳои воридшуда ба саноатҳои энергиябар ва экосистемаи технологии кишвар, зарурати бозтарифии равиши рушд ва ҳаракат ба сӯи равишҳои навин дорои асоси технологияро дучанд кардааст.
Сайид Меҳдии Нурбахш, котиби ситоди рушди иқтисоди донишбунёди об, энергия ва муҳити зисти муовини раисиҷумҳур дар умури илм, технология ва иқтисоди донишбунёд, дар сӯҳбате бо хабарии Меҳр бо ишора ба оқибатҳои ҷанги сеюми таҳмилӣ гуфт: Дар рафти ин буҳрон, қисми муҳими инфрасохторҳои стратегии кишвар, бавижа дар ҳавзаи саноатҳои энергиябар, дар масири ҳамлаҳои мустақим қарор гирифт, ки натиҷаи он ворид шудани осебҳои ҷиддӣ ба тавони истеҳсоли саноатӣ ва ҳамчунин экосистемаи технолгии кишвар буд.
Вай идома дод: Дар ин раванд, саноатҳое чун пӯлод, петрошимӣ, пойгоҳҳои тозакунӣ ва нерӯгоҳҳо ҳамроҳ бо як қатор ширкатҳои донишбунёд ва технолог, бо зиёнотҳое аз ҷумла вайроншавии таҷҳизот, халалдоршавии шабакаҳои энергия ва коҳиши қисмате аз иқтидорҳои инсонӣ ва тахассусии худ рӯ ба рӯ шуданд.
Нурбахш дар идома ба баъзе пешниҳодҳо ва роҳкардҳои иҷроӣ дорои асоси технология бо ҳадафи бозгардондани иқтидори истеҳсол, афзудани устувории инфрасохторҳо ва кам кардани осебпазирии ин бахшҳо ишора карда гуфт: Рушди инфрасохторҳои истеҳсоли LNG, бозёфти гелий ва ҳаракати тадриҷӣ ба сӯи гидрогени сабз бо ҳадафи таъмини ниёзи дохилӣ ва беҳбуди тобоварии миллӣ, аз талаботи муҳим дар раванди бозсозии саноатҳои бузурги энергетикӣ ба шумор меравад.
Котиби ситоди об, энергия ва муҳити зист дар муовини илмии раисиҷумҳур гуфт: Дар раванди бозсозии саноатҳои бузурги энергетикӣ зарур аст, ки қисмате аз иқтидори кишвар ба сӯи технологияҳои нави гази табиӣ ва пайвандҳои дорои арзиши афзудаи баланд равона карда шавад.
