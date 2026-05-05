«Нақшаи амали стратегӣ барои идоракунии тангаҳои Ҳурмуз» бояд дар камтарин фурсат тасвиб шавад.

Муҷтаба Юсуфӣ дар суҳбате, дар бораи охирин вазъи баррасӣ ва муайянкунии режими нави ҳуқуқии тангаҳои Ҳурмуз, изҳор дошт: Бо назардошти ҷанги тамоме, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва режими сиёнистӣ бар зидди мо ба роҳ мондаанд, Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳақ дорад аз худ дифоъ кунад. Мо оғозгари ҷанг набудем, балки ҷанги тамоме ба мо таҳмил шуд ва ҳақ дорем, ки аз худамон дифоъ кунем.
Ӯ идома дод: Дар ин миён, мутаассифона, баъзе аз кишварҳои минтақа низ сарфи назар аз сиёсати ҳамсоягии неки Ҷумҳурии Исломии Эрон, ба гунае дар масири тахосум ва ҳамроҳӣ бо душман ҳаракат карданд. Баъзе аз кишварҳои ҳавзаи Халиҷи Форс ҳатто бо дар ихтиёр гузоштани пойгоҳҳо ва кӯмакҳои логистикӣ, дар ҳуҷумҳо бар зидди мардуми мо нақш доштанд, ин дар ҳолест, ки мо ҳамеша принсипи ҳамсоягирии некро риоя кардаем.
Намояндаи мардуми Аҳвоз дар Маҷлиси Шӯрои Исломӣ тасреҳ кард: Яке аз абзорҳои муҳими мо дар идоракунии ин шароит, баҳрагирӣ аз иқтидорҳои геополитикии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аст, ки дар сари он, идоракунии тангаҳои Ҳурмуз қарор дорад. Ин мавзӯъ бахше аз ҳаққи дифоъи машруъи мост ва ҳамин маселе боиси он шуд, ки бахше аз зиёдахоҳиҳои душман боздошта шавад.
Юсуфӣ бо изҳори онке, ки тангаҳои Ҳурмуз ҳамчун яке аз муҳимтарин оброҳҳои ҷаҳон аз аҳамияти стратегӣ баланд бархурдор аст, гуфт: Дар чунин шароите, барои таъмини амнияти пойдори кишвар ва истифода аз дасти бартари дифоъӣ, зарур аст, ки идоракунии ин тангаҳ дар чаҳорчӯби қонунҳои нав танзим шавад.
Узви Кумиссиюни сохтмони Маҷлиси Шӯрои Исломӣ ёдовар шуд: Ҳамон тавре ки Имоми шаҳиди мо таъкид доштанд, ҳарчи дар арсаи байналмилалӣ қонунгузории қавитар дошта бошем, дасти давлат барои амал бозтар хоҳад буд. Ҳамчунин Раҳбари муаззами инқилоб низ дар паёмҳои гуногун, аз ҷумла паёми Наврӯзӣ ва Рӯзи миллии Халиҷи Форс, бар зарурати идоракунии мустақили тангаҳои Ҳурмуз таъкид кардаанд.
Намояндаи мардуми Аҳвоз дар Маҷлис бо изҳори онке, ки тасарруф бар тангаҳои Ҳурмуз яке аз муҳимтарин абзорҳои мо дар боздоштани душман аст, гуфт: Нақшаи идоракунии тангаҳои Ҳурмуз бояд ҳарчи зудтар тасвиб шавад.
