Ташкили парванда алайҳи Исроил бо иттиҳоми одамрабоӣ дар обҳои байналмилалӣ

Ба гузориши агентии ҳабарии Абно ба нақл аз агентии Анадолу, дафтари додситонии Рум имрӯз душанбе эълом кард, ки таҳқиқот дар бораи боздошти шаҳрвандони итолиёвӣ дар рафти мусодираи навгони кумакрасонии Ғаза аз ҷониби режими сионистӣ дар обҳои байналмилалии Юнон оғоз шудааст.
Агентии итолиёвии ANSA дар ин хусус гузориш дод, ки ин парвандаи қазоӣ ба амалиёте марбут аст, ки дар шаби 29 апрел (9 утрибиҳишт) дар соҳилҳои ҷазираи Крити Юнон анҷом шуд, ҷое, ки нерӯҳои низомии режими сионистӣ якчанд қаиқҳои навгони ҷаҳонии «Самуд» -ро, ки мехостанд кумакҳои инсондустона ба Ғаза расонанд, мусодира карданд.
Бар асоси эълони ин агентии ҳабарӣ, додситонҳо пас аз гирифтани 3 шикояти расмӣ, аз ҷумла 2 шикояти марбут ба фаъолон Тияго Давила ва Сайф Абукашк, ки тибқи гузоришҳо аз киштиҳои дорои парчами Итолиё рабуда шудаанд ва дар ҳоли ҳозир низ дар боздошти низомиёни сионистӣ ҳастанд, таҳқиқотро оғоз карданд.
Тибқи ин гузориш, ин парванда инчунин шахсони номаълумро бо гурмони одамрабоӣ, дуздӣ ва расонидани зарар бо хатари ғарқшавии киштӣ мавриди таҳқиқ қарор медиҳад.
Интизор меравад, ки бозрасон ҳамчун як қисми таҳқиқот, дархост барои ҳамкории қазоии байналмилалӣ, маъруф ба номи номаи ниёбти қазоӣ, ба мақомоти сионистӣ пешниҳод кунанд.
Навгони ҷаҳонии «Самуд» рӯзи панҷшанбеи гузашта дар наздикии ҷазираи Крити Юнон, дар масофаи 600 мили баҳрӣ аз мақсади худ дар минтақаи муҳосирашудаи Ғаза аз ҷониби ишғолгарони сионистӣ танҳо бо ҷурми кӯшиш барои ёрии расондан ба мардуми муҳосирашудаи Ғаза мавриди ҳамла қарор гирифт.
Your Comment