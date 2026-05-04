Рӯй додани ҳодисаи баҳрӣ дар наздикии Аморат

Ба гузориши агентии ҳабарии Абно, Созмони амалиёти тиҷорати баҳрии Англия имрӯз душанбе бо нашри баёнияе даъво кард, ки ҳодисаи баҳрӣ дар ғарби бандари Сақри Аморат рух додааст.
Бар асоси даъвои ин вебгоҳ, ин созмон гузориши як ҳодисаро дар 14 мили баҳрӣ ғарби Мино Сақр, ки дар Аморат воқеъ аст, гирифтааст.
Созмони амалиёти тиҷорати баҳрии Англия аз тарафи сеюм иттилооте дар бораи сӯхтани киштӣ гирифта ва аз киштиҳои ҳамсоя хост, ки масофаи бехатарро нигоҳ доранд.
Сабаби сӯхтор дар ҳоли ҳозир муайян нашудааст ва ҳеҷ таъсири экологии низ мухабара нашудааст.
Your Comment