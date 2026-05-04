Сӯҳбати телефонӣ вазирони корҳои хориҷии Эрон ва Туркманистон

Ба гузориши агентии ҳабарии Абно, дар сӯҳбати телефонии имрӯз нигоҳ Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Рашид Мередов, вазири корҳои хориҷии Туркманистон, охирин масоили минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардид.
Дар ин сӯҳбати телефонӣ, вазири корҳои хориҷии кишварамон, ҳамтои худро аз охирин равандҳои марбут ба ҷараёни дипломатӣ ва кӯшишҳо ва ташаббусҳои ҷорӣ барои хотима додани ҷанги таҳмилии Амрико - режими сионистӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон огоҳ намуд.
Your Comment