Гӯтаҳои Ҳурмуз ба шароити пештара барнамегардад; мо дар соҳаи ҳастаӣ гуфтушунид надорем.

Ба гузориши мухбири Абно, Иброҳим Ризоӣ дар тавзеҳи ҷаласаи имрӯз (сешанбе 14 утрибиҳишт)-и кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис бо Сайид Аббос Арақчӣ вазири корҳои хориҷӣ, гуфт: «Дар ин ҷаласа, вазири корҳои хориҷӣ дар бораи фаъолиятҳо, барномаҳо ва амалҳои дастгоҳи сиёсати хориҷӣ дар давоми ҷанги 40 рӯза ва баъд аз он то имрӯз, хусусан дар мавриди гуфтушунидҳо, гузориш пешниҳод кард».
Вай идома дод: «Вазири корҳои хориҷии кишварамон бо ишора ба мавқеи бартари Ҷумҳурии Исломии Эрон пас аз ҷанги охирин ва тағйири нигоҳи ҷаҳон нисбат ба миллати Эрон дар пайи муқовимати мардум дар ҷанги 40 рӯза, эълом кард, ки ҷанги охирин сарфи назар аз баъзе зарарҳо, баракатҳои зиёде ба сабаби хуни роҳбари шаҳид ва дигар шаҳидон овардааст ва вазифаи мост, ки онҳоро дарк карда муҳофизат кунем».
Ҳама ба Эрон ҳамчун як қудрати бузург ва муҳим менигаранд
Сухангӯи кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон илова кард: «Арақчӣ таъкид кард, ки мавқеи Ҷумҳурии Исломии Эрон нисбат ба пеш аз ҷанги 40 рӯза тафовутҳои зиёд кардааст ва ба Эрон ҳамчун як қудрати бузург ва муҳим менигаранд; душман фикр мекард Эрон заиф шудааст, аммо дар ин ҷанг мушоҳида кард, ки Эрон дар баробари бузургтарин нерӯи мусаллаҳи ҷаҳон ва дар баробари ду қудрати ҳастаӣ истодагарӣ кард ва онҳоро дар расидан ба ҳадафҳояшон ноустувор гузошт».
Намояндаи мардуми Даштан дар Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон гуфт: «Мувофиқи шарҳҳои вазири корҳои хориҷӣ, душман ҳамаи усулҳоро барои таслими Эрон, аз ҷумла ошӯбҳо, табаддулот, ҳамлаи низомӣ, ҳаракатҳои ҷудоихоҳон ва дигар тадбирҳоро истифода кард, аммо ноустувор монд; ҳеҷ кас гумон намекард, ки Эрон қобилияти паҳн кардани ҷанг ба ҳадафҳои Амрико дар минтақаро дошта бошад ва Гӯтаҳои Ҳурмузро бубаста бошад, аммо Эрон бо қудрат ин амалро дар ҷанг анҷом дод».
Ризоӣ идома дод: «Арақчӣ эълом кард, ки лаҳҷаи кишварҳо пас аз ҷанг нисбат ба Эрон гуногун шудааст ва доктринаи амниятии минтақавӣ низ тағйир кардааст, ба тавре ки қаблан дар асоси пойгоҳҳои Амрико буд, аммо акнун тағйир кардааст, зеро ин пойгоҳҳо ҳамчун омили зидди амният табдил шудаанд ва амният офаринанда нестанд ва ҳатто боиси ноамнианд».
