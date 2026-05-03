Флоти нави озодӣ аз Туркия роҳандозӣ мешавад

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, манобеи сионистӣ бо ишора ба оғози роҳандозии флоти нав барои рафъи муҳосираи Ғазза, гузориш доданд, ки нерӯи баҳрии артиши режими сионистӣ дар ҳоли омодагӣ барои муқобила бо флоти дигари тарафдорони фаластиниён аст, ки аз Туркия ҳаракат хоҳад кард.
Шоми ҷумъа, як ҳавопаймои хусусӣ ҳомили 59 фаъол, аз ҷумла 18 шаҳрванди Туркия аз "Флоти ҷаҳонии Самуд" ки дар обҳои байналмилалии баҳри Миёназамин дар масири шикастани муҳосираи Ғазза мавриди таҷовузи Исроил қарор гирифта буд, дар фурудгоҳи Истанбул фуруд омад. Балъ аз вуруди онҳо, расонаҳо изҳороти баъзе аз фаъолонро мунташир карданд, ки дар он таъкид карданд, ки омодагиҳо барои таҷҳизи як флоти нав дар ҷараён аст, ки аз 100 то 150 киштӣ дар бар мегирад, ки дар бандарҳои Туркия ҷамъ мешаванд.
