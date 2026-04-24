6 шаҳиди филistinӣ дар 1190 ҳамлаи сионистҳо дар тӯли як ҳафта

Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА ба нақли Маркази Иттилоотрасонии Филistinӣ, маркази додаҳои филistinӣ «маъти» эълон кард, ки дар тӯли як ҳафтаи гузашта, қувваҳои ишғолгар ва аҳолинишинҳои сионӣ дар соҳили ғарбӣ ва қудси ишғолӣ 1190 ҳолати вайронкунии ҳуқуқи филistinиёнро содир кардаанд, ки дар натиҷаи он 6 филistinӣ ба шаҳид расида ва даҳҳо нафари дигар захмӣ шуданд.
Мувофиқи ин гузориш, «Оуда Атеф Авовде» (25 сол), «Усма Ҳамди Ал-Нуайм» (13 сол) ва «Ҷиҳод Марзӯқ Абу Нейм» (35 сол) аз минтақаи Рамаллоҳ ва Ал-Бирҳ, дар таърихи 21 апрел аз тирпарони аҳолинишинҳо ба шаҳид расиданд. Инчунин «Муҳаммад Ал-Ҷабрӣ» (15 сол) дар ҳамон рӯз ба шаҳид расид.
«Раҷа Фадел Авис» (47 сол), ки дар натиҷаи ҳамла ба Ҷенин захмӣ шуда буд, аз сабаби вазнинии захмҳо ба шаҳид расид. «Муҳаммад Аҳмад Сувайти» (25 сол) низ 18 апрел ба шаҳид расид.
Дар ҳамин давра, қувваҳои ишғолгар 103 филistinиро боздошт карда, 175 маротиба ба шаҳрҳо ва деҳаҳо ҳамла карда, 26 ҳолати вайронкунии мол-мулк, 217 ҳолати маҳдудият дар нуқтаҳои назорат ва 28 маротиба бастан шаҳрҳо ва минтақаҳои гуногун сабт шудааст. Инчунин 5 хонаи истиқоматӣ вайрон карда шудааст.
Ин гузориш инчунин ба 15 ҳолати фаъолияти аҳолинишинӣ, 15 ҳамлаи аҳолинишинҳо ба минтақаҳои филistinӣ, 4 ҳолати вайронкунии раванди таълим, 203 ҳолати ҳамла ба хонаҳо, 169 ҳолати мусодираи мол-мулк ва 4 ҳолати ҳамла ба кормандони тиббӣ ишора кардааст.
Дар натиҷаи идомаи ин амалҳо, дар байни филistinиён даъватҳо барои шиддатбахшии муқовимат бо ҳамаи воситаҳо ва ҷавоб ба ҳамлаҳои қувваҳои ишғолгар ва аҳолинишинҳои сионӣ нашр шудааст.
Ҳукумати сионӣ дар тӯли як ҳафтаи гузашта ҳадди ақал 1190 ҳамла ба мардуми филistinӣ дар соҳили ғарбӣ анҷом додааст, ки ин амалҳо ба шаҳид шудани 6 филistinӣ оварда расониданд.
