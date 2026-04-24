Ҷалӣли: Пайравӣ аз вилояти фақӣ боиси шикасти душман мегардад

Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА, Саъид Ҷалӣли аъзои Маҷмаи Ташхиси Маслиҳати Низоми дар X навишт: «Ваҳдати ҳамаи қишрҳои миллат ҳамроҳ бо қувваҳои сегона ва дигар сутунҳои низоми дар атрофи калимаи тавҳид бо пайравӣ аз вилояти фақӣ, на танҳо боиси шикасти душман, балки бо қувваи Худо ба пешрафти кишвар ва ғалаба бар мушкилот мусоидат мекунад.»
Ҷалӣли илова кард: «Дар ин роҳ, Худо моро сазовори қаноатмандӣ аз неъмати вилоят ва миллат гардонад.»
24 Апрел 2026 - 21:00
News ID: 1805853
Source: ABNA
