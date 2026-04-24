Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА, Сайед Маҳди Табатабаӣ, муовини муоширот ва иттилоотрасонии котиботи Раиси Ҷумҳур дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Иқтисоди ошӯбона, ҷомеаи бетоб ва майдони сиёсати дохилӣ пур аз гилу лой; барои фирор аз ин вазъияти буҳронӣ ба дурудурӯғҳои калон рӯ оварда, роҳи нодурустро интихоб кардаанд.»
«Агар каме аз таърихи Эрон ва ҳолати эроннишонро медонист, ин хатогиҳои бузургро содир намекард.»
Ӯ таъкид кард: Истивлои ИМА бар Эрон орзуи парешоншуда аст.
24 Апрел 2026 - 21:00
News ID: 1805851
Source: ABNA
Муовини муоширот ва иттилоотрасонии котиботи Раиси Ҷумҳур таъкид кард: Истивлои ИМА бар Эрон орзуи парешоншуда аст.
Ба гузориши хабаргузорӣ АБНА, Сайед Маҳди Табатабаӣ, муовини муоширот ва иттилоотрасонии котиботи Раиси Ҷумҳур дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Иқтисоди ошӯбона, ҷомеаи бетоб ва майдони сиёсати дохилӣ пур аз гилу лой; барои фирор аз ин вазъияти буҳронӣ ба дурудурӯғҳои калон рӯ оварда, роҳи нодурустро интихоб кардаанд.»
Your Comment