Ал-Ҷазира баррасӣ кард; Далелҳои эҳтимолии суқути ҳавопаймои мақоми низомии Либия

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сайти шабакаи Ал-Ҷазира гузориш дод: Таҳқиқоти Туркия дар мавриди ҳодисаи суқути ҳавопаймои Муҳаммад Ал-Ҳаддод, раиси ситоди кулли артиши Либия ва ҳамроҳонаш дар наздикии Анкара идома дорад. Таҳлилгарон эҳтимоли нуқсони фанниро қавӣ медонанд.
Ҷоҳид Туз, мушовири собиқи нахуствазири Туркия, гуфт, ки ҳавопаймо пас аз 35 дақиқаи парвоз дархости фуруди изтирорӣ кард, аммо тамос қатъ шуд ва дар минтақаи Ҳаймана суқут кард. Вай афзуд, ки эҳтимолан нуқсон дар системаҳои электронии ҳавопаймо боиси ин ҳодиса шудааст.
Элнур Шафиқ, мушовири собиқи раисиҷумҳури Туркия, изҳор дошт, ки халабон аз нуқсони фаннӣ хабар дода буд. Пас аз суқут инфиҷори бузурге рух дод, ки эҳтимолан аз оташ гирифтани сӯзишворӣ буд.
Нахуствазири давлати ваҳдати миллии Либия эълон кард, ки сипаҳбуд Ал-Фатурӣ Ғарибил, раиси ситоди нерӯҳои заминии артиши Либия ва чанд тан аз муҳофизонаш дар ин сонеҳа кушта шудаанд. Муҳаммад Ал-Ҳаддод барои музокира дар мавриди муоҳидаи дарёӣ ба Туркия сафар карда ва бо мақомоти низомии Туркия дидор дошта буд.
