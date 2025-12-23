Асоиб Аҳл ал-Ҳақ: "Силoҳро таҳвил намедиҳем ва аз муқовимат ақибнишинӣ намекунем"

Бино ба гузориши хабаргузории "Абна" ба нақл аз пойгоҳи хабарии "Шафақ Нюз", Ҷавод ат-Талибовӣ, сухангӯи низомии Асоиб Аҳл ал-Ҳақ дар баёнияе таъкид кард: "Ҳамагон бидонанд, ки дар фарҳанги мо ҷойе барои таҳвили силоҳ, чашмпӯшӣ аз муқовимат ё ғафлат аз тавтеаҳое, ки душманон алайҳи мо тарҳрезӣ мекунанд, вуҷуд надорад."
Вай гуфт: "Ин масъала на як мавзуи сиёсӣ аст ва на банди қобили музокира, балки ақидае мубтанӣ бар ҳокимият, кафолатдиҳандаи тасмимгирии мустақил ва сипари иззат аст, ки на бо фишор шикаста мешавад ва на бо диктаҳо муомила хоҳад шуд ва ҳар кас бар хилофи ин гумон кунад, моро нашинохтааст."
Вай афзуд: "Шиори ҳамешагии мо собит ва доимӣ аст; ҳар замон ки аз мо хоста шавад, мо ҳофизони ин меҳан, омодаи дифоъ аз он ва фидо кардани ҷонҳоямон дар роҳи ватан ва созандагони ин кишвар ҳастем." Сухангӯи Асоиб Аҳл ал-Ҳақ инчунин илова кард, ки онҳо дар масири дуруст барои Ироқи муқтадир ва давлати муваффақ гом бармедоранд.
Ин дар ҳолест, ки "Чорчӯби ҳамоҳангӣ"-и гурӯҳҳои шиаи Ироқ дар нишасти давраии худ таъкид кард, ки силоҳ бояд танҳо дар ихтиёри давлат ва дар чорчӯби қонун бошад, то ҳокимият ва амнияти Ироқ ҳифз гардад.
Your Comment