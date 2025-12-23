Шӯрои Амният имрӯз дар бораи тавофуқи ҳастаии Эрон нишаст баргузор мекунад

Бино ба гузориши хабаргузории "Абна" ба нақл аз "Бавоба ал-Аҳром"-и Миср, Шӯрои Амнияти СММ имрӯз, сешанбе, нишасте барои баррасии гузориши Дабири кулли СММ дар мавриди раванди иҷрои қатъномаи марбут ба тавофуқи ҳастаии Эрон (БАРҶОМ) баргузор мекунад.
Бар асоси ин гузориш, баргузории ин нишаст бо дархости кишварҳои Дания, Фаронса, Юнон, Кореяи Ҷанубӣ, Словения, Англия ва Амрико сурат мегирад.
Баргузории маҷмӯаи нишастҳои Шӯрои Амният дар бораи парвандаҳои муҳими байналмилалӣ Шӯрои Амнияти СММ аз шаби душанбе ба вақти Теҳрон (22 то 26 декабр) маҷмӯае аз нишастҳо ва ҷаласаҳои тавзеҳиро барои баррасии шуморе аз мавзуъҳои муҳими байналмилалӣ баргузор мекунад. Дар дастури кори ин нишастҳо таҳаввулоти Мянма, бӯҳрони Судон, тавофуқи ҳастаии Эрон ва инчунин охирин таҳаввулоти амниятӣ дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ қарор дорад. Нишасти Шӯрои Амният ҳоло низ бо мавзуи шаҳри Ал-Фашир дар Судон дар ҳоли баргузорӣ аст.
Намояндаи Русия Намояндаи Русия дар Шӯрои Амният гуфт: "Ҳар гуна талош барои эҷоди сохторҳои қудрати мувозӣ дар Судон ғайриқобили қабул аст. Роҳи ҳалли бӯҳрони Судон бояд аз тариқи гуфтугӯи фарогир миёни гурӯҳҳои судонӣ ва бидуни дикта аз хориҷ анҷом шавад."
Намояндаи Амрико Намояндаи Амрико дар Шӯрои Амният гуфт: "Ҷиноятҳоеро, ки нерӯҳои мусаллаҳи Судон ва вокуниши сареъ содир мекунанд, маҳкум мекунем ва аз ҳамаи тарафҳои судонӣ мехоҳем аз ҳамла ба ғайринизомиён худдорӣ кунанд."
