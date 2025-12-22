Тадовуми ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Ғазза: Шаҳодати 20 нафар дар асари тахриби манозил

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории фаластинии «Шаҳоб», чархболҳои низомии режими саҳюнистӣ аз соате пеш ҳамла ва тирандозӣ ба минтақаҳои фаластининишин дар шимоли шаҳри Рафаҳ, воқеъ дар ҷануби навори Ғаззаро аз сар гирифтанд. Бар асоси ин гузориш, чархболҳои низомии Исроил дар шарқи урдугоҳи Ал-Бурейҷ ва Ал-Мағозӣ дар маркази навори Ғазза низ иқдом ба тирандозӣ карданд.
Артиши Исроил ҳамчунин амалиёти тахриби густурдаеро дар шарқи маҳаллаи Аз-Зайтун дар шарқи шаҳри Ғазза дунбол мекунад.
Ҷангандаҳои режими саҳюнистӣ низ соате пеш дар чандин навбат ҳамлаҳоеро дар шаҳри Рафаҳ дар ҷануби навори Ғазза анҷом доданд.
Ҳамлаи ҳавоии ҷангандаҳои режими саҳюнистӣ дар минтақаи шарқи Хон Юнус, воқеъ дар ҷануби навори Ғазза низ тадовум доштааст. Аз мизони талафоти эҳтимолии ин ҳамлаҳо ахбор мунташир нашудааст.
Аз сӯи дигар, идораи дифои мадании Ғазза бо судури баёнияе эълом кард, ки 20 нафар дар навори Ғазза ба далели фурӯрехтани 22 хона аз ибтидои моҳи ҷорӣ ҷон бохтанд.
Ин баёния аз сокинони сохтмонҳои ғайриқобили сукунат хост ин манозилро тахлия карда ва ба дастуруламалҳои тимҳои эминӣ пойбанд бошанд. Ин дар ҳоле аст, ки ба иллати шароити номусоиди обу ҳаво имкони зиндагии бисёре аз хонаводаҳо дар хаймаҳои оворагон вуҷуд надорад ва бисёре аз хаймаҳо дар натиҷаи тӯфон ва борони ахир дар навори Ғазза аз байн рафтаанд.
