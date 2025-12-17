ДИИШ дар Сурия: «Ба зудӣ бармегардем!»

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Ал-Ахбор", Дидбони ҳуқуқи башари Сурия эълон кард, ки субҳи имрӯз навиштаҳои марбут ба ташкилоти террористии ДИИШ дар маҳаллаҳои Идлиб ва атрофи он паҳн шудаанд, ки бар асоси онҳо фаъолиятҳои ин гурӯҳ дубора оғоз мегардад.
Шаҳри Идлиб ва атрофи он пас аз мушоҳидаи ин навиштаҳо ва таҳдидҳои ДИИШ مبنی бар бозгашт ба минтақа, дар ҳолати тарс ва ваҳшат қарор доранд. Зеро режими Ҷавлонӣ низ аз замони ба қудрат расидан дар Сурия ва сарнагунии низоми Башшор Асад натавонистааст амниятро дар ин кишвар таъмин кунад ва ҳатто даргириҳои мусаллаҳона миёни унсурҳои вобаста ба ин режим дар минтақаҳои мухталиф шиддат гирифтааст.
Дар яке аз ин навиштаҳо омадааст: «ДИИШ ба зудӣ бармегардад».
Пештар низ шиорҳое бар рӯи деворҳои мактабҳо дар минтақаи Маҳкон ва шаҳри Ал-Қурия дар шарқи Дайруззур дар ҳимоят аз ДИИШ навишта шуда буд.
