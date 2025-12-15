Гроссӣ: Бозрасӣ дар Эрон оғоз шудааст, аммо ба тасҳилоти калидӣ дастрасӣ надорем

Ба гузориши хабаргузории Абно, Рафаэл Гроссӣ, мудири кулли Агентии Байналмилалии Энергияи Атомӣ, дар мусоҳиба бо Риановости хотирнишон кард: "Агентии боз, бозрасиҳо дар Эронро оғоз кардааст, аммо ба тасҳилоти калидӣ дастрасӣ надорад."
Вай афзуд: "Ин муҳимтарин масъалаест, ки дар ҳоли ҳозир дар Эрон бо он рӯбарӯ ҳастем. Тавонистем бозрасиҳоро аз сар гирем, аммо ҳанӯз ба сайтҳои калидӣ дастрасӣ надорем."
Мудири кулли Агентии Байналмилалии Энергияи Атомӣ рӯзи чаҳоршанбе 21-уми Обон низ дар гузорише дар бораи барномаи ҳастаии Эрон гуфта буд: "Эрон ба бозрасони ин ниҳод иҷоза надодааст, то ба тасҳилоти ҳастаиаш, ки Исроил ва Амрико онҳоро бомбаборон кардаанд, дастрасӣ пайдо кунад."
Гроссӣ гуфта буд: "Адами дастрасии Агентӣ ба ин маводи ҳастаӣ ба муддати панҷ моҳ ба ин маъност, ки ростиозмоӣ муддатҳост ба таъвиқ афтодааст."
Ин ниҳод дар айни ҳол таъйид кардааст, ки бархе тасҳилоти ҳастаии Эронро, ки дар ҷараёни ҷанги таҳмилии 12-рӯза бо Исроил ва ҳамлаи Амрико осеб надида буданд, борасӣ кардааст.
Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати хориҷа, низ дар посух ба саволе дар бораи изҳороти Гроссӣ гуфта буд: "Ҳафтаи гузашта бозрасони Агентӣ аз чанд маркази ҳастаии Эрон боздид карданд, аз ҷумла реактори таҳқиқотии Теҳрон ва дар робита бо соири тасҳилоти ҳастаӣ ҳам равия ва муқаррароти марбута равшан аст. Бар асоси қонуни мусавваби Маҷлис вазифадорем дар бораи ҳаргуна дархости Агентӣ барои бозрасии тасҳилоти ҳастаиро баъд аз ҳамоҳангӣ бо Шӯрои олии амнияти миллӣ тасмим бигирем."
Вай афзуд: "Мо ба далели иқдоми таҷовузкоронаи режими саҳюнистӣ ва Амрико бо шароити хоссе рӯбарӯ ҳастем ва инро Агентӣ бояд дарк кунад. Ин шароити оддӣ нест ва мо қабл аз таҷовузи низомии ахир ба сурати мутаориф бо Агентӣ ҳамкорӣ доштем ва баъд аз тавофуқи Қоҳира барои ҳамкорӣ дар шароити ҷадид ба тафоҳум даст ёфтем."
Your Comment