Ҷиҳоди Исломӣ: Ҷунбиши Ҳамос нуқтаи атфе дар таърихи муборизаи мардуми Фаластин эҷод кард

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маёдин, Ҷунбиши Ҷиҳоди Исломии Фаластин бо содири баёнияе, сию ҳаштумин солгарди таъсиси Ҷунбиши Муқовимати Исломии Фаластин (Ҳамос)-ро табрик гуфт.
Дар баёнияи Ҷиҳоди Исломӣ омадааст: Сию ҳаштумин солгарди таъсиси Ҳамосро табрик мегӯем. Таъсиси ҷунбиши Ҳамос боиси эҷоди нуқтаи атфе дар таърихи муборизаи мардуми Фаластин шуд.
Дар идомаи ин баёния таъкид шуд: Шаклгирии ҷунбиши Ҳамос нуқтаи атфи таъйинкунандае дар таърихи даргирӣ бо ишғолгарон эҷод кард ва ба муқовимат дар Фаластин барои муқобила бо тарҳҳое, ки бо ҳадафи нобудии ормони Фаластин анҷом мешавад, ангеза ва шитоби зиёде бахшид.
Ҷунбиши Ҷиҳоди Исломӣ бо гиромидошти ёди раҳбарон ва фармондеҳони шаҳиди ҷунбиши Ҳамос, ба вижа шайх Аҳмад Ёсин ва ҳамчунин Исмоил Ҳания ва Яҳё Ас-Синуор ва тамоми раҳбарон, шаҳидон ва фарзандони ин ҷунбиш, хотирнишон кард: Мо бори дигар бар паймони бародарӣ, хун ва ҷиҳод, ки моро муттаҳид мекунад ва ба бародаронамон дар Ҳамос ва ҳамаи нерӯҳои муқовимат пайванд медиҳад, таъкид мекунем.
Баёнияи Ҷиҳоди Исломӣ дар ҳоле содир шудааст, ки Халил Ал-Ҳайя, раиси ҷунбиши Ҳамос дар Навори Ғазза, ҳам имрӯз тайи суханоне ба муносибати сию ҳаштумин солрӯзи таъсиси ин ҷунбиш гуфт, ки Ҳамос бар ҳамкории муштарак бо гурӯҳҳои фаластинӣ бо ҳадафи таҳқиқи иттиҳоди миллӣ таъкид дорад ва бар роҳи муқовимат ва озодии Фаластин собитқадам боқӣ хоҳад монд.
